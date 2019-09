Deutscher Motorradfahrer stürzt 30 Meter in die Tiefe - so überlebte er den Horror-Unfall

Einen Albtraum erlebte ein deutscher Biker auf einer Fahrt durch die Tiroler Berge - er stürzte einen Abhang 30 Meter hinunter. Doch der Motorradfahrer überlebte den fürchterlichen Crash.

Namlos/Reutte in Tirol - Einen schrecklichen Motorradunfall hat am Dienstag ein 40-jähriger Deutscher in Tirol überlebt: Der Mann kam nahe der Gemeinde Namlos in einer Kurve von der Straße ab, überfuhr einen Wall und stürzte mit seiner Maschine 30 Meter über felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe, wie die Tiroler Polizei mitteilte. Er kam schließlich in einem Bachbett zum Liegen.

Tirol: Biker stürzt 30 Meter weit in einen Bach - und kommt mit Hüft-, Arm und Beinverletzungen davon

Der Biker hatte offenbar gleich mehrfach Glück. Ein Autofahrer beobachtete den Unfall, leistete umgehend erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Auch die Verletzungen des Unfallopfers waren weniger schlimm als man befürchten könnte: Der Mann war nach seinem Absturz ansprechbar. Er hatte sich den Angaben zufolge Verletzungen unbestimmten Grades an der Hüfte und am linken Arm und Bein zugezogen.

Tirol: Dramatischer Motorradunfall - Ursache wohl überhöhte Geschwindigkeit

Nach der Erstversorgung durch die österreichische Bergrettung wurde der 40-Jährige in ein Krankenhaus in Immenstadt im Allgäu geflogen. Als Unfallursache vermutet die Polizei überhöhte Geschwindigkeit.

Ein verheerender Crash ereignete sich Ende August auch auf der A9 in Franken: Dort raste ein Lkw in eine Motorradgruppe. Tödlich endete für einen jungen Motorradfahrer im Landkreis Altötting ein gewagtes Überholmanöver.

