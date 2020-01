Rot am See: Mutmaßlicher Sechsfachmörder sagt zu Motiv aus - Kriminalpsychologe analysiert Blutbad

In der Gemeinde Rot am See in Baden-Württemberg hat sich am Freitag ein blutiges Verbrechen ereignet. Sechs Menschen sind tot. Ein 26-Jähriger hat auf Familienangehörige …