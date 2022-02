Deutsche Skifahrerin (20) von Lawine begraben - dann ereignet sich „ein totaler Glücksfall“

Von: Patrick Huljina

In Tirol wurde eine junge Deutsche von einer Lawine erfasst. (Symbolbild) © Michael Kristen / IMAGO

Als „totalen Glücksfall“ bezeichnete ein Polizist die Rettung einer 20-Jährigen. Knapp 15 Minuten nachdem sie von einer Lawine begraben wurde, konnte die Deutsche noch befreit werden.

Tulfes - Ein Winter ohne Skifahren – für viele Menschen nur schwer vorstellbar. So treibt es auch in diesem Winter wieder einige Touristen in die Skigebiete, trotz aller Corona-Hindernisse. Doch nicht alle Skifahrer bewegen sich nur auf den präparierten Pisten. Viele zieht es in das freie Gelände. Das kann allerdings Gefahren mit sich bringen. Am Glungezer in Tirol wurde am Donnerstag (3. Februar) eine 20-jährige Deutsche von einer Lawine erfasst und verschüttet.

Deutsche von Lawine verschüttet: Rettung nach 15 Minuten unter der Schneedecke

Die junge Frau war mit zwei weiteren deutschen Skifahrern am Glungezer bei Tulfes im Bezirk Innsbruck-Land unterwegs, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei. Vermutlich habe die 20-Jährige die Lawine abseits der gesicherten Pisten sogar selbst ausgelöst. Nachdem die Deutsche von den Schneemassen bedeckt wurde, eilten laut ORF ihre Begleiter und eine Gruppe weiterer Skifahrer sofort zur Hilfe.

„Sie wurde gegen 11.30 Uhr komplett verschüttet. Eine Viertelstunde später konnte sie dank der Helfer von der Schneedecke befreit werden“, sagte ein Sprecher der Landespolizei Tirol der Bild. Glücklicherweise waren sowohl die Verschüttete als auch ihre Begleiter den Angaben zufolge mit Lawinenverschüttetensuchgeräten, Sonden und Schaufeln ausgerüstet.

Im Video: Gefahr Lawinen – So können Hunde leben retten

Deutsche nach Lawinen-Drama gerettet: „Ein totaler Glücksfall“

Die Deutsche wurde laut Polizei in einer Tiefe von 1 bis 1,5 Metern gefunden. Die junge Frau sei zunächst zwar bewusstlos gewesen, habe aber alle Vitalfunktionen aufgewiesen. „Auf jeden Fall ist es ein totaler Glücksfall, wenn man 15 Minuten lang überlebt“, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Die 20-Jährige, die in Innsbruck lebt, wurde verletzt in das Bezirkskrankenhaus ins unweit entfernte Hall in Tirol geflogen.

Seit Anfang der Woche waren in Tirol verbreitet 50 Zentimeter bis 1,20 Meter Neuschnee gefallen, örtlich sogar bis zu zwei Meter. Die Lawinengefahr ist weiterhin hoch. Für Freitag hat der Lawinenwarndienst immer noch Warnstufe 3 von 5 ausgegeben.

Leider kommt es immer wieder zu Lawinenunfällen. Im vergangenen Dezember starben bei einem Unglück drei junge Sportler in Österreich. Ende Januar ist ein Skitourengeher bei einem Lawinenabgang in den Berchtesgadener Alpen ums Leben gekommen. (ph mit dpa und afp)