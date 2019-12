Deutscher (27) will auf 1.800 Metern übernachten - dann unterläuft ihm ein tödliches Missgeschick 

Das erläutere ich Ihnen gerne, wenn Sie es nicht verstehen:

Man geht nicht an einem Dezember-Tag auf einen Berg um dort in einem Zelt zu übernachten.

Man tappt auf einem Berg nicht im Dunkeln herum.

Man hackt nicht in der Natur an einem Baum Äste ab, um damit ein offenes Feuer zu machen. Wenn dadurch ein Waldbrand ausgelöst wird, müssen andere wieder ihr Leben bzw. ihre Gesundheit einsetzen, damut es gelöscht wird.

Was ist, wenn in der Nacht das Wetter umschlägt und es einen Schneesturm gibt? Müssen dann andere wieder kommen um sie zu retten, in Dunkelheit, Eis und Schnee?

Das Verhalten der beiden ist unverantwortlich. Der tragische Ausgang belegt es.