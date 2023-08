Tirol: SUP-Paddler verheddert sich in Leine und wird bewusstlos – Sohn (12) reagiert goldrichtig

Von: Johannes Welte

Ein SUP-Paddler auf dem Alpenfluss (Archivfoto) © K-H Spremberg via www.imago-images.de

Beim Stand-Up-Paddling (SUP) auf dem Inn ist in Tirol (Österreich) ein 44-Jähriger in eine lebensgefährliche Situation gekommen. Die Rettung kam in letzter Sekunde.

Kufstein - Das Stand-Up-Paddling erfreut sich in den vergangenen Jahren zunehmender Popularität. Ursprünglich auf dem Meer verwendet, eignet sich das SUP besonders für stehende Gewässer wie Seen, doch auch auf Flüssen wird es gerne genutzt. Vor allem bei starker Strömung bedarf das aber eines gewissen Könnens.

Stehende Welle lockte SUP-Paddler nach Österreich

In Angath im Bezirk Kufstein in Österreich gibt es in der dortigen Innschleife eine stehende Welle, die ein 44-jähriger am Montagabend gegen 19 Uhr mit seinem Sohn (12) mit dem SUP austesten wollte.



Laut ORF befestigten die beiden das SUP per Seil mit einem Wurfsack am Ufer, um das Abtreiben zu verhindern. Der 44-Jährige surfte los, stürzte aber, die starke Strömung des reißenden Gebirgsflusses trieb ihn flussabwärts, er wickelte sich dabei um die Sicherungsleine und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft daraus befreien. Eine dramatische Situation: Der SUP-Paddler wurde immer wieder unter Wasser gezogen und hatte bereits das Bewusstsein verloren.

Mit vereinten Kräften kämpften sie um das Leben des Vaters

Der Sohn rief lautstark um Hilfe. Ein 40-Jähriger, der mit seiner Tochter gerade an der Innschleife spazieren ging, hörte die Rufe und eilte zu Hilfe. Mit vereinten Kräften gelang es dem Mann und dem Zwölfjährigen, dessen Vater aus dem reißenden Fluss zu bergen. Der Helfer holte einen Krankenwagen, die herbeigerufenen Rettungskräfte mussten den 44-Jährigen wiederbeleben. Er war wieder ansprechbar, als er zur Abklärung ins Krankenhaus nach Kufstein kam.

Weniger Glück hatte ein 24-Jähriger, der in der Nacht auf Montag im Wolfsee in Fiss (ebenfalls Tirol) ertrunken ist. In Italien ereignete sich erst vor wenigen Tagen eine Tragödie. Eine junge Frau ertrinkt bei dem Versuch, ihren kleinen Bruder aus dem Wasser zu retten.