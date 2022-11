Tirol: Deutscher Skifahrer (24) kommt von der Piste ab - und stirbt

Von: Christoph Gschoßmann

Für einen Skifahrer aus Deutschland kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). © dpa/Archiv

Ein deutscher Skifahrer ist in Österreich verstorben. Er kam von der Piste ab und prallte gegen einen Stein. Ärzte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

München/Innsbruck - Tödlicher Unfall eines Deutschen beim Skifahren in Österreich: Ein 24-Jähriger aus Deutschland ist am Sonntag in Tirol auf der Piste gestorben. Wie die dortige Polizei mitteilte, war er im Wintersportgebiet Kaunataler Gletscher unterwegs, kam von der Piste ab und stürzte. Weshalb er nicht auf der Strecke blieb, ist derzeit noch unklar.

Skifahrer prallt mit Kopf gegen den Stein und stirbt noch auf der Piste

Laut derzeitigen Ermittlungen krachte er beim Sturz mit dem Kopf gegen einen Stein. Als ihn ein nachfolgender Skifahrer entdeckte, war es bereits zu spät. Die Landespolizeidirektion teilt mit, dass zwar die Rettungskette in Gang gesetzt wurde, doch der Notarzt eines Rettungshubschraubers nur noch den Tod des Skifahrers feststellen konnte.

Der Kaunteraler Gletscher sind ein abgelegenes, aber schneereiches Skigebiet auf bis zu 2750 Metern Höhe in den Öztaler Alpen. Es wurde 1980 eröffnet. (cg)

