Schreckliches Unglück in Tirol: Schulbus von Zug erfasst – Mehrere Schwerverletzte

Von: Jennifer Lanzinger

Ein schreckliches Unglück ereignete sich in Tirol in Österreich. (Symbolbild) © Alex Halada / IMAGO

Ein schreckliches Unglück ereignete sich am Donnerstagmorgen in Tirol in Österreich. Ein Schulbus ist von einem Güterzug erfasst worden. Mehrere Personen wurden schwer verletzt.

Pflach - Mindestens zwei Kinder und der Busfahrer wurden bei einem schweren Unglück in Tirol schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist bei dem Unfall am Donnerstagmorgen in Pflach im Bezirk Reutte ein Schulbus an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Güterzug erfasst worden. Die genaue Unfallursache ist nach Polizeiangaben bislang unklar.

Nach einem Bericht des ORF fuhr der Fahrer des Schulbusses auf die Gleise, obwohl der Zug herannahte. Der Bus sei rund 30 Meter mitgeschleift worden. Wie der ORF weiter unter Berufung auf einen Pressesprecher der ÖBB berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 7.15 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang, welcher mit Stopptafel und Andreaskreuz ausgestattet sei. An einer Böschung sei der Bus zum Stillstand gekommen. Der Güterzug sei in Richtung Vils unterwegs gewesen.

Bei den beiden verletzten Kindern soll es sich demnach um einen 12 und einen 13 Jahre alten Schüler handeln, beide seien schwer verletzt worden. Der Busfahrer wurde auf die Intensivstation einer Klinik eingeliefert. Über den Gesundheitszustand der beiden Kinder sei laut ORF-Angaben zunächst nichts bekannt gewesen.

Es würden „sämtliche Daten – wie etwa der Funkverkehr der Lok – ausgewertet und Zeugenbefragungen durchgeführt“, sagte ein Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) der Nachrichtenagentur APA.

