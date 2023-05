Rentner aus Tirol wurde vermisst: Zweieinhalb Jahre später wird er tot aus dem Inn geborgen

Von: Johannes Welte

Feuerwehrmänner bergen das Autowrack aus dem Inn © Zoom.Tirol

In Tirol stellt die Bergung eines vermissten Österreichers die Polizei Österreich vor ein Rätsel: Was ist am Inn passiert?

Kuftstein/Kirchbichl – Zweieinhalb Jahre lag ein Auto mit einem Toten am Grund des Inns bei Kufstein (Tirol). Jetzt hat das Hochwasser das Auto an die Oberfläche getrieben. Die Feuerwehr barg das Auto mit einem Toten am Steuer. Der Fall bleibt dennoch mysteriös.

Der Pensionär Siegfried O. (79) aus Angerberg (Bezirk Kufstein) hatte am 23. Oktober 2021 sein Stammlokal im Tiroler Nachbarort Kirchbichl aufgesucht – den Gasthof Grattenbrücke direkt am Inn. Seit er das Lokal verlassen hatte, fehlte von dem Österreicher und seinem hellblauen Audi TT Roadster jede Spur. Was war passiert?

Zweieinhalb Jahre wurde nach dem vermissten Siegfried O. gefahndet. © Zoom.Tirol

Österreich: Rentner in Tirol tot im Inn gefunden

Die Fahnder konnten nur noch rekonstruieren, dass sich der 79-Jährige zuvor in einem Baumarkt und einem Restaurant in der Nachbarstadt Wörgl aufgehalten hatte. Doch das half bei der Fahndung nach dem Vermissten nicht weiter. Auch ein Beitrag bei der Sendung „Fahndung Österreich“ bei Servus TV konnte nicht dazu beitragen, den Fall zu lösen. Siegried O. schien wie vom Erdboden verschluckt zu sein.

Nach zweieinhalb Jahren halfen jetzt die heftigen Regenfälle in den Alpen, das Schicksal des Rentners zu klären: Passanten meldeten am Dienstagabend ein bei Kirchbichl im Inn treibendes Auto. Der Alpenfluss führt derzeit Hochwasser, zunächst war nicht auszuschließen, dass sich in dem Auto noch Lebende befinden.

Tirol: Dramatische Bergung des Autowracks aus Inn in Österreich

Feuerwehr und Polizei konnten den Wagen zunächst nicht orten, auch nicht aus dem Helikopter. „Anrainer machten die Einsatzkräfte schließlich auf eine ,auffällige‘ Welle aufmerksam, wo der PKW das letzte Mal gesichtet worden sei“, heißt es im Polizeibericht.

„Eine rasche Bergung war jedoch aufgrund des hohen Wasserstandes in Verbindung mit der der starken Strömung nicht möglich“, berichtet die Tiroler Polizei weiter. Feuerwehrtauchern gelang es schließlich dennoch, ein Seil an dem Auto zu befestigen und es mit einer Winde an Land zu ziehen.

Polizei Tirol steht vor Rätsel: Wie kam das Auto des Österreichers in den Inn?

Drinnen befand sich der Tote, der schon sehr lange in dem Auto gelegen war. Eine Obduktion am Mittwoch ergab, dass es sich um den seit 2021 vermissten Rentner Siegfried O. handelte. Doch wie kam das Auto in den Inn? „Die exakte Todesursache wird erst nach Vorliegen des Obduktionsgutachtens feststehen“, heißt es bei der Polizei .

Der Zustand der Leiche spreche dafür, dass sie seit zweieinhalb Jahren im Fluss gelegen habe. „Wie und wo das Fahrzeug in den Inn geriet bzw. die Umstände dazu sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.“ (Johannes Welte)