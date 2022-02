Nächste Lawinen-Unglücke: Zwei Tote in der Schweiz, zwei Verletzte in Tirol

Von: Tanja Kipke

In der Schweiz und Österreich sind am Wochenende vier Wintersportler von Lawinen mitgerissen worden. Zwei Männer erlagen ihren Verletzungen.

Innsbruck - In der Schweiz starben am Samstag bei einem Lawinenabgang zwei Männer im Alter von 51 und 31 Jahren. Sie wurden in Sachseln im Kanton Obwalden von einer Schneelawine verschüttet. Nachdem die Männer am Nachmittag nicht von ihrer Skitour zurückgekehrt waren, alarmierten Angehörige die Polizei, wie der Kanton Obwalden am Sonntag mitteilte.

Die Schweizerische Rettungsflugwacht REGA entdeckte die beiden schließlich in einem Lawinenkegel. Die beiden Männer aus der Region wurden in umliegende Spitäler geflogen. Dort erlagen sie ihren Verletzungen.

Lawinen-Unglücke in der Schweiz und Tirol: 63-Jähriger muss reanimiert werden

In Tirol kam es am Sonntag im Bereich der Schafseitenspitze am Sonntag zu einem Lawinenabgang. Nach Angaben der Tiroler Polizei wurde dabei ein 63-jähriger Österreicher verschüttet. Er sei allein unterwegs gewesen. „Der Alpinist konnte von anderen Tourengehern aus der Lawine befreit werden“, teilt die Polizei mit. Er musste an der Unfallstelle reanimiert werden und wurde dann vom Notarzthubschrauber „Alpin 5“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht.

Die Lawine hatte sich an der 2602 Meter hohen Schafseitenspitze im Wipptal gelöst. Laut Polizei brach die Schneebrettlawine am nordseitigen Gipfelhang auf einer Seehöhe von rund 2.500 Meter auf einer Breite von 350 Meter bis 400 Meter und einer Länge von 1.000 Meter ab. Andere Wintersportler, die in der Gegend unterwegs waren, blieben demnach unverletzt. Am Samstag hatte eine Lawine am Kaunertaler Gletscher, ebenfalls in Tirol, eine 36-jährige Österreicherin mitgerissen. Ihr Begleiter schlug Alarm. Dank Airbag konnte sie nach Polizeiangaben schnell gefunden und geborgen werden. Sie war ebenfalls schwer verletzt worden. Am vergangenen Wochenende waren in den Alpen zehn Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen. (tkip/dpa)