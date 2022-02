Betrunkene wollen auf Stubaier Gletscher Pistenraupe klauen - Behörden starten groß angelegte Suchaktion

Von: Markus Hofstetter

Zwei betrunkene Slowaken wollten auf dem Stubaier Gletscher eine Pistenraupe klauen (Archivbild) © kristen-images.com / Michael Kri / imago

Zwei betrunkene Slowaken wollten auf dem Stubaier Gletscher eine Pistenraupe kapern. Als dieser Plan scheiterte, machten sie sich zu Fuß auf den Weg.

Neustift/Stubaital - Wenn Leute betrunken sind, kommen sie auf absurde Ideen. So randalierten im vergangenen Sommer zwei bayerische Touristen nackt im italienischen Modena. Bei Olympia in Tokio sorgten alkoholisierte australische Athleten für Verwüstung im Olympischen Dorf.

Da wollten zwei Männer aus der Slowakei im Alter von 29 und 35 Jahren offenbar nicht nachstehen. Die beiden randalierten am späten Sonntagnachmittag (20. Februar) betrunken am Stubaier Gletscher im Bereich des Restaurants Jochdohle. Das teilte die Polizei von Neustift im Stubaital in Tirol mit. Demnach wollten sie in eine Pistenraupe einsteigen. Das war dem Pistenraupenfahrer natürlich nicht recht, so dass es zu einer Rangelei kam. Der Fahrer konnte die Slowaken daran hindern, ihr Vorhaben umzusetzen.

Betrunkene Slowaken randalieren auf Stubaier Gletscher: Behörden starten groß angelegte Suchaktion

Die hinzugerufenen Polizisten, die mit dem Pistenraupenshuttle zur Jochdohle gebracht wurden, von den beiden Betrunkenen fehlte allerdings jede Spur. Daraufhin wurde eine große Suchaktion gestartet, an der sich neben den Polizisten auch Pistenraupen der Stubaier Gletscherbahn, die Bergrettungen von Neustift und Sölden inklusive Suchhundstaffeln und Hubschrauber beteiligten.

Die Suche wurde nach mehreren Stunden von Erfolg gekrönt. Die Bergrettung fand die beiden Slowaken gegen 21.15 Uhr unverletzt im Bereich des Schaufeljochs auf einer Höhe von rund 3.000 Metern. Die Männer wollten offenbar selbständig ins Tal gelangen. Allerdings verloren sie wohl aufgrund ihrer Alkoholisierung die Orientierung und verliefen sich. Sie wurden mit Pistenraupen ins Tal gefahren.