Tödlicher Absturz in Tirol: Deutsche (39) stürzte 70 Meter in die Tiefe

Von: Martina Lippl

Drama in Österreich: Bergsteiger entdecken Leiche an der Bretterspitze und setzen Notruf ab. (Symbolfoto) © Liebl Daniel/imago

Zwei Bergsteiger aus Deutschland machten auf der Bretterspitze in den Tiroler Alpen eine schreckliche Entdeckung. Dann setzten die beiden einen Notruf ab.

Hinterhornbach – Was genau passiert ist, ist zunächst noch unklar. Eine 39-jährige Deutsche ist wohl nach ersten Erkenntnissen auf der Bretterspitze in Tirol (Österreich) bei einem Absturz tödlich verunglückt. Zwei Bergsteiger fanden Samstagnachmittag (24. Juni) ihren leblosen Körper.

Tragischer Unfall in Tirol: 39-Jährige beim Absturz tödlich verunglückt

Aufgrund der ersten Ermittlungen der Alpinpolizei stürzte die 39-jährige Deutsche etwa 50 bis 70 Höhenmeter ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. „Hinweise auf Fremdverschulden konnten nicht festgestellt werden“, teilt die österreichische Polizei mit.

Tirol: Bergsteiger entdecken leblosen Körper auf 2600 Metern

Die zwei Bergsteiger aus Deutschland hätten am Samstag (24. Juni) gegen 17 Uhr auf einer Höhe von etwa 2600 Metern in einem felsigem und abschüssigen Gelände eine leblose Person entdeckt und setzten einen Notruf ab.

Die Polizei habe den Leichnam aus dem Gelände bei Hinterhornbach (Lechtal) auf der Nordseite der Bretterspitze mit einem Hubschrauber geborgen. Wann genau die Frau in den Tod gestürzt war, ist nach Angaben der Polizei zunächst noch unklar.

Tödliche Bergunfälle in Österreich

Nach Ansicht von Alpin-Experten gehören Selbstüberschätzung, mangelhafte Ausrüstung und fehlende Erfahrung als häufigste Ursachen von Bergunfällen in Österreich. Der Tod eines Ausnahme-Alpinisten erschütterte vor Kurzem Österreich. Vor den Augen seines 31-jährigen Sohnes ist im Schmirntal der langjährige Ex-Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins Robert Renzler 60 Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Bergretter aus Ramsau kam Ostern bei einer Tour am Dachstein ums Leben. Um den 46-Jährigen trauerte Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger (75). (ml)