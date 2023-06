Titanic-Unglück: Video zeigt fatales Problem bei vorherigem Tauchgang - „Weiß nicht, was hier gerade los ist“

Von: Robin Dittrich

Wenige Tage nach dem Unglück der „Titan“ sorgt ein virales Video für Aufsehen. Darin ist ein fataler Fehler bei einem vorherigen Tauchgang zu beobachten.

München – Das Unglück der „Titan“, durch das fünf Menschen ihr Leben verloren, ist erst wenige Tage alt. In einer vorangegangenen Mission des U-Boots von OceanGate kam es bereits zu einem Problem, durch das die Insassen in 3000 Metern Tiefe feststeckten.

Vor Titanic-Unglück: „Titan“ steckte bei Tauchgang auf Meeresgrund fest

Die Stimmen von Experten werden immer lauter, dass die Sicherheitsvorkehrungen an Bord des verunglückten U-Boots „Titan“ nicht ausreichend gewesen sind. Ein ehemaliger Passagier aus Deutschland nannte es sogar „ein Himmelfahrtskommando“ – auch bei seinem Tauchgang kam es offenbar zu technischen Problemen. Das Abbrechen des Kontakts zum Mutterschiff sei wie am Unglücks-Tag kein Einzelfall gewesen. Doch es kam noch zu weiteren Problemen bei vorangegangenen Tauchgängen. Auch andere U-Boote implodierten im Laufe der Zeit in der Nähe der Titanic.

Ein auf YouTube hochgeladenes Video zeigte schwere technische Probleme bei einem Tauchgang. Das Video stammt ursprünglich aus einer BBC-Dokureihe namens „The Travel Show“. Dort zu sehen ist das U-Boot „Titan“ bei einem Tauchgang im Jahre 2022. Als die Tauchkapsel den Meeresboden erreichte, gab der damalige Kapitän an: „Ich weiß nicht, was hier gerade los ist.“ Bei der Fahrt fingen die Triebwerke plötzlich an, in entgegengesetzte Richtungen zu stoßen. Der Kapitän erklärte: „Oh nein, wir haben ein Problem. Das einzige, was ich gerade tun kann, ist im Kreis zu drehen.“

Passagiere verzweifeln bei Tauchfahrt mit der „Titan“ am Meeresgrund

Nach der erschütternden Nachricht des Steuermanns schlug sich eine Mitfahrerin die Hände vor ihr Gesicht. „Ich habe daran gedacht, dass wir es nicht mehr an die Oberfläche schaffen werden“, sagte sie nach der Fahrt. „Wir waren nur knapp 300 Meter von der Titanic entfernt, aber wir konnten uns einfach nicht bewegen.“ Vermutet wurde, dass ein Triebwerk bei einer Reparatur falsch installiert worden ist. Während die damalige Crew an der Ursache und dem weiteren Vorgehen feilte, versuchte der verstorbene OceanGate-CEO Stockton Rush von der Oberfläche aus, an einer Lösung zu arbeiten.

Gesteuert wurde die „Titan“ dort mit einem Gamepad von Logitech – nichts Ungewöhnliches für Fahrten mit U-Booten. Problematisch wurde es jedoch unter anderem dadurch, dass sich Stockton Rush nach eigener Aussage nicht mehr an die genauen Konfigurationen des Controllers erinnerte. Stockton sagte schlicht: „Ich weiß es nicht.“ Die Crew schaffte es nach einiger Zeit, die „Titan“ in den Griff zu bekommen. Etwas, dass der Besatzung der „Titan“ bei ihrem letzten Tauchgang nicht gelang – wohl auch aufgrund fehlender Sicherheitsvorkehrungen. Ob und wie nach dem Titanic-Unglück zukünftig noch weitere Fahrten zum gesunkenen Schiff durchgeführt werden, ist nach wie vor fraglich.