Neues Video veröffentlicht: So hat die Titanic noch niemand gesehen

Wrack wird in wenigen Jahren verschwunden sein

Forschern gelang es nun erstmals, ein hochauflösendes Video in 8K von der sagenumwobenen Titanic zu machen. Höchste Zeit, denn das Wrack verschwindet nach und nach.

Everett, USA - Sie war einst das größte Passagierschiff der Welt und galt als unsinkbar. Heute liegt die Titanic in 3800 Metern Tiefe auf dem Grund des Atlantischen Ozeans. Forschern des Unternehmens OceanGate gelang es nun, ein Video in 8k von dem Wrack aufzunehmen - die derzeit höchstmögliche Auflösung. Die Aufnahme dient in erster Linie wissenschaftlichen Untersuchungen, doch liefert ganz nebenbei auch Aufnahmen in nie dagewesener Schärfe und „phänomenalen Farben.“

Forscher nehmen 8K-Filmmaterial der Titanic auf - und halten sie für die Ewigkeit fest

Die Titanic sank in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912, erst über 70 Jahre später, am 1. September 1985, fanden sie Forscher im Atlantischen Ozean. Schätzungen gehen davon aus, dass das Wrack des Schiffes in wenigen Jahren oder Jahrzehnten komplett verschwunden sein wird. Der hohe Druck in der Tiefe, Ozeanströmungen, Salzwasser sowie zahlreiche Mikroben machen der Struktur zu schaffen und zersetzen sie langsam. Auch deshalb sind die hochauflösenden Aufnahmen der OceanGate-Forscher wichtig.

„Die erstaunlichen Details im 8K-Filmmaterial werden unserem Team aus Wissenschaftlern und Meeresarchäologen helfen, den Zerfall der Titanic genauer einzuordnen, wenn wir 2023 und darüber hinaus neues Filmmaterial aufnehmen“, sagte Stockton Rush in einer Pressemitteilung, wie CNN berichtete. Was allerdings noch bemerkenswerter sei, fügte er hinzu, seien „die phänomenalen Farben“.

Das Unternehmen OceanGate leitet Expeditionen mit U-Booten zum Wrack der Titanic. In der Regel sind Tauchexperten, Historiker oder Wissenschaftler mit dabei. Wer allerdings 250.000 US-Dollar zahlt (etwa 252.000 Euro) kann auch als Privatperson teilnehmen - ziviler „Missionsspezialist“ lautet die interne Bezeichnung bei OceanGate.

Experten erklären: Das ist in dem Video eigentlich zu sehen

Beim Titanic-Video ist es wohl in etwa wie bei jedem Museumsbesuch: Je besser man sich auskennt, desto eindrucksvoller wird es. Experten fällt beispielsweise direkt der Schriftzug Noah Hingley & Sons Ltd auf, der plötzlich gut zu lesen ist. Dabei handelt es sich um den Hersteller des Ankers der Titanic. „Ich habe das Wrack jahrzehntelang studiert und mehrere Tauchgänge absolviert, und ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Bild gesehen zu haben, das diese Detailgenauigkeit zeigt“, schwärmt etwa der Titanic-Experte Rory Golden.

Wer genau hinsieht, entdeckt vielleicht auch grüne Punkte. Dabei handelt es sich um ein Laser-Skalierungssystem. „Mit diesem System können wir die Größe von Objekten genau bestimmen. Der Abstand zwischen den beiden grünen Lichtern beträgt 10 Zentimeter“, erklärt Paul Henry Nargeolet, ein erfahrener Titanic-Taucher. Gegen Ende des Videos sehen die Zuschauer drei runde Strukturen, die sich innerhalb der Reling befinden. Dies seien die dreifachen Führungsleinen, die einst die Andockseile zu den Pollern an Land führten, um das 269 Meter lange Schiff im Hafen zu sichern, erklärt Nargeolet. Im 8k-Video zu sehen ist auch beispielsweise die Ankerkette der Titanic, deren einzelne Glieder jeweils etwa 100 Kilogramm wiegen. Die Details der 8K-Auflösung sind für die Forscher wichtig, für Laien eher nicht: Das menschliche Auge ist in der Regel nicht fähig, 8K zu erkennen, sagen Kritiker.

„Rostzapfen“ der Titanic sind die wohl berühmtesten der Welt

+ Bakterien, die sich durch die Schiffshülle fressen, Rost und Ozeanströmungen setzen dem Wrack der Titanic in 3800 Metern Tiefe stark zu. © picture alliance/dpa/Atlantic Productions/AP | Atlantic Productions

Im Video besonders auffällig sind die sogenannten „Rusticles“, ein englisches Kofferwort aus rust (Rost) und icicle (Eiszapfen). Diese „Rostzapfen“ entstehen, wenn Bakterien in der Tiefsee Stahl oder Eisen zersetzen - die Rusticles der Titanic sind die wohl berühmtesten der Welt. Sie sind auch der Grund, warum das Wrack in wenigen Jahrzehnten komplett zersetzt sein wird. Am Ende bleiben vom „Schiff der Träume“ nur noch die Geschichten der Menschen, die auf der Titanic ihr Leben verloren und jenen, die das Unglück überlebten. Der Untergang des einst modernsten Schiffs der Welt ruft auch eine wichtige Lektion in Erinnerung: Egal, ob erste oder dritte Klasse, am Ende sitzen wir alle im gleichen Boot.