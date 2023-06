Vorfahren von Ehefrau starben bei Titanic-Unglück, nun droht ihrem Mann im Tauchboot ein ähnliches Schicksal

Bekannt für tragische Liebesgeschichte

Die Titanic sank mit den Urgroßeltern der Ehefrau von Stockton Rush - das Paar soll sogar eine Szene im berühmten Titanic-Film mit Leonardo di Caprio haben.

New York – Mehr als eine Woche nach dem schweren Bootsunglück im Mittelmeer, bei dem möglicherweise 100 Kinder mit ihren Müttern ertrunken sind, verfolgt die Welt gebannt die Suche nach dem U-Boot „Titan“, das bei einem Tauchgang zur Titanic verschollen ist. Experten gehen davon aus, dass am Donnerstag (22. Juni) der Sauerstoff an Board zur Neige geht – alle Entwicklungen zur Suche nach dem Boot lesen Sie hier.

+ Ein historisches Schwarz-Weiß-Foto zeigt die Titanic, wie sie zu ihrer Jungfernfahrt im April 1912 aus dem Belfaster Hafen geschleppt wird. © dpa picture alliance/ DB Ulster F & T Museum

Stoff für Mythen liefert die dramatische Suche nach dem U-Boot bereits: An Board befindet sich der Unternehmer Hamish Harding, der schon mit Elon Musks Raumfahrtunternehmen ins All flog, am Südpol und am tiefsten Punkt der Erde war sowie mehrere Guinnessbuch-Rekorde hält. Er wird mit den Worten zitiert, dass er sich auch im Alter Träume erfüllen wolle. Außerdem gibt es Anlass für Spekulationen, dass die Expedition der Titan zur Titanic der möglicherweise einzige für 2023 geplante Tauchgang war. Nun erzählt die New York Times eine weitere, unglaublich klingende Geschichte: Die Ehefrau des OceanGate-Unternehmers Stockton Rush, der ebenfalls an Bord ist, stammt aus einer Titanic-Familie; ihre Ururgroßeltern waren Passagiere auf dem einst als unsinkbar geglaubten Schiff.

Ehefrau von Stockton Rush stammt von Ida und Isidor Straus ab, Passagieren auf der Titanic

Stockton Rushs Ehefrau Wendy Rush stammt von einer der Töchter des Ehepaars Straus ab: Isidor und Isa Straus sollen nach NYT-Recherchen eines der reichsten Paare auf der 1912 gesunkenen Titanic gewesen sein. Die sterblichen Überreste von Isidor Straus soll demnach etwa zwei Wochen nach dem Untergang der Titanic auf See gefunden worden sein, seine tote Frau konnte nie geborgen werden. Wendy Rush arbeitet laut New York Times als Kommunikationschefin bei OceanGate und soll selbst schon an Expeditionen zur Titanic teilgenommen haben.

Ihre Urgoßmutter soll Minnie Straus gewesen sein, die Tochter von Isidor und Ida Straus. Sie hatte demnach schon 1905 Dr. Richard Weil geheiratet. Ihr Sohn, Richard Weil Jr., war später Präsident von der Supermarktkette Macy‘s New York. Dessen Sohn wiederum, Dr. Richard Weil III, ist der Vater von Wendy Rush, die als Wendy Weil geboren wurde.

Titanic-Vorfahren von Wendy Rush sind für tragische Liebesgeschichte bekannt

Ida und Isidor Straus sollen laut New York Times für ihre tragische Liebesgeschichte bekannt sein. Ida und Isidor Straus waren zum Zeitpunkt ihrer Reise demnach bereits seit vier Jahrzehnten verheiratet gewesen. Die genaueren Umstände ihres Todes sollen sogar Eingang in die Titanic-Verfilmung mit Leonardo DiCaprio gefunden haben.

Titanic-Überlebende sollen erzählt haben, dass Isidor Straus sich weigerte, in ein Rettungsboot zu steigen, weil es noch Frauen und Kinder an Board der sinkenden Titanic gegeben habe. Seine Ehefrau Ida soll wiederum keines der Boote bestiegen haben, weil sie ihren Mann nicht verlassen wollte. Überlebenden sollen sich später daran erinnert haben, dass die beiden Arm in Arm auf dem Deck standen, als die Titanic unterging.

In Roland Emerichs Titanic-Verfilmung soll eine Szene an die beiden erinnern: Während das Schiff sinkt, liegt ein älteres Ehepaar Arm in Arm im Bett einer der Kajüten – die fiktionalisierte Version einer realen tragischen Familiengeschichte, in der nun alle auf ein gutes Ende für die Suche nach dem Ehemann von Wendy Rush hoffen. Auch eine gebürtige Deutsche bangt um Ehemann und Sohn – der britisch-pakistanische Unternehmer Shahzado Dawood ist mit einer Frau aus dem bayerischen Rosenheim verheiratet. (kat)

