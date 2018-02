Tochter fassungslos! Leiche der 76-jährigen Mutter verloren gegangen

Was muss das für ein Schock für die Tochter gewesen sein, als die Leiche der eigenen Mutter plötzlich nicht mehr da war.

San Diego - Kaum gestorben, ging die Leiche von Linda S. verloren. Denn statt im Beerdigungsinstitut gleich gegenüber dem Pflegeheim, in dem die 76-Jährige die letzten Jahre verbracht hatte, wurde sie versehentlich ins gut 160 Kilometer entfernte San Bernadino gebracht.

Ihre Tochter Sherri noch immer fassungslos: „Ich kam in den Bestatterladen und wollte alles für die Beerdigung regeln, als mir der Chef sagte: ‚Hier gibt es keine Leiche mit dem Namen Linda S.‘“. Auf Rückfragen im Heim erfuhr die Tochter dann lediglich, dass die Überreste der Verstorbenen schon vor drei Tage abtransportiert worden seien.

Wohin genau, wusste das Heim aber nicht. Erst nach stundenlangen Telefonaten, kam heraus, dass eine Leiche ohne Transportpapiere in San Bernadino abgegeben worden war. Während Linda S. inzwischen zurück in San Diego ist und in den nächsten Tagen beigesetzt werden soll, sind die Untersuchungen, wie ihre Leiche verschwinden konnte, noch im Gange.

