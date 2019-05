Grausames Sturm-Unglück auf Sizilien - Deutscher Kitesurfer sofort tot

Ein deutscher Kitesurfer wollte sich in Sizilien gerade auf den Weg ins Meer machen, als er von einer heftigen Sturmböe gepackt wird. Er stirbt sofort.

Stagnone-Inseln - Vor der Küste Siziliens starb am Sonntag bei stürmischen Wetter ein deutscher Kitesurfer. Bei dem deutschen Todesopfer vor der Küste Siziliens handelte es sich italienischen Medien zufolge um einen 65-Jährigen. Als er im Naturschutzgebiet der Stagnone-Inseln zum Kitesurfen habe aufbrechen wollen, habe eine Windböe ihn gepackt und gegen ein geparktes Auto geschmettert.

Trotz einer entsprechenden Anordnung der örtlichen Behörden habe der Mann keinen Helm getragen.

Nicht nur in Sizilien: Zweites deutsches Opfer von heftigem Sturm im Urlaub

Nicht nur in Sizilien tobt derzeit der Sturm, auch Frankreich gab eine Sturmwarnung aus. Ein deutsches Pärchen wurde ebenfalls beim Spazierengehen davon überrascht. Eine Welle riss die 61-jährige Frau ins Meer - sie ertrank. Ihr Begleiter konnte sich gerade noch so an einem Felsen retten und musste alles mitansehen. Eine andere Urlauberin wurde bei einem grausigenUnglück in Italien zwischen einem Hausboot und einer Brücke zerquetscht.

afp