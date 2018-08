Tödliche Gefahr: Frau fährt in Werkstatt und bekommt Schock-Nachricht

Sie denkt, sie hat einen platten Reifen. Doch was der Mechaniker findet, könnte verhängnisvolle Folgen haben.

Gießen - Schock für eine Frau aus Gießen: Die 40-Jährige ging nach Feierabend nichts ahnend zu ihrem Auto. Sie stieg in ihren schwarzen Seat Ibiza ein und fuhr nach Hause. Dabei bemerkte sie laut Polizei ein komisches Geräusch. Darüber berichtet extratipp.com*. Die Frau ging von einem platten Reifen aus und beschloss, am nächsten Morgen in eine Werkstatt zu fahren.

Frau aus Gießen fährt in Werktstatt - dort die Schock-Nachricht!

+ Mit einer Ratsche wie auf diesem Symbolbild könnte der Irre sich an dem Seat einer Gießenerin zu schaffen gemacht haben. © picture-alliance/ dpa

Dort überbringt ihr der Gießener Mechaniker die Schock-Nachricht: Ein Irrer hatte mehrere Radmuttern des linken Vorderreifens gelöst! Nicht auszudenken, was bei dem Anschlag alles hätte passieren können - die Frau befand sich in tödlicher Gefahr. Die Polizei sucht jetzt nach dem Unbekannten und ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Beamten setzen dabei auf Tipps aus der Bevölkerung und fragen: Wer hat am Donnerstag, 23. August, zwischen 8 und 23 Uhr etwas Verdächtiges in der Grünberger Straße bemerkt? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer (0641) 700 63 555.

Matthias Hoffmann