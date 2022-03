Deutscher Urlauber tot 15 Meter neben der Skipiste gefunden

Von: Martina Lippl

Teilen

Tödlicher Skiunfall in Österreich: Deutscher Urlauber leblos neben der Piste gefunden (Symbolfoto). © Bildagentur Muehlanger/imago

Ein Skitag in Tirol endete für einen deutschen Urlauber mit dem Tod. Als der Mann beim Abendessen fehlte, alarmierte die Hotelchefin die Rettungskräfte.

Innsbruck – Zunächst ist noch unklar, was genau am Dienstag passierte. Der 74-jährige Deutsche gehörte zu einer Reisegruppe und war mit seinen Skiern im Skigebiet Zettersfeld in Nußdorf-Debant unterwegs, teilt die Polizei Tirol (Österreich) am Mittwoch mit.

„Als der Mann zum Abendessen nicht im Hotel erschien, verständigte die Hotelchefin die Rettungskräfte“, so die Polizei. Daraufhin wurde sofort eine Suchaktion nach dem Urlauber gestartet.

Osttirol: Deutscher leblos neben Piste gefunden - Todesursache noch unklar

Im Bereich der blauen Piste Nr.1 sei der Mann rund 15 Meter abseits der Piste leblos aufgefunden worden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte der Deutsche gegen 15.20 Uhr von der Piste abgekommen sein. Die genaue Todesursache ist zunächst noch unklar. Eine Obduktion wurde der Polizei Tirol zufolge angeordnet. (ml)

Bei einem schlimmen Ski-Unfall in Österreich ist eine deutsche Touristin Ende Januar tödlich verunglückt.