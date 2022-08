Tödlicher Unfall in Freizeitpark: Frau (57) stürzt aus fahrender Achterbahn

Von: Julia Volkenand

Eine Frau stürzte im Moselort Klotten aus einer Achterbahn. © AGAMI/W. Leurs/imago

Eine Frau stürzte am Samstag im Tier- und Freizeitpark Klotten aus einer Achterbahn und verletzte sich tödlich. Jede Hilfe kam zu spät.

Klotten – Am Samstagnachmittag (6. August) kam es in einem Freizeitpark im rheinland-pfälzischen Klotten zu einem tödlichen Unfall. Eine 57-jährige Frau aus dem saarländischen St. Wendel stürzte aus einer fahrenden Achterbahn und verletzte sich so schwer, dass Helfer sie trotz Wiederbelebungsversuchen nicht retten konnten. Der Sturz, der um 16.30 Uhr, genau eineinhalb Stunden vor Schließen des Parks passierte, hatte einen Großeinsatz von Rettungskräften zur Folge.

Tödlicher Sturz aus Achterbahn: Frau stirbt an Verletzungen

Auf seiner Website beschreibt der Park seine „Klotti-Achterbahn“ auf einer Strecke von 550 Metern mit den Worten „kurvenreich, maximales Gefälle und bis zu 60 Stundenkilometer schnell“. Der Park wurde 1970 als Wildpark auf den Moselhöhen bei Klotten eröffnet, wie es auf der Website heißt. Seit den 90ern wurde er mit neuen Attraktionen zu einem Freizeit- und Familienpark ausgebaut. Die Achterbahn eröffnete demnach 2004.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, blieb die genaue Ursache für den Sturz im „Klotti-Park“ zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Unlängst kam es auch im dänischen Aarhus zu einem tödlichen Unfall in einer Achterbahn, als ein 14-jähriges Mädchen verstarb, nachdem ihr Sitz sich gelöst hatte. (jv/dpa)