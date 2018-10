Fünf Tote bei schrecklichen Autounfällen - Insassen sterben in brennendem Ferrari F430

Bei drei schweren Unfällen innerhalb weniger Stunden sind am Sonntag fünf Autofahrer ums Leben gekommen. Drei kamen bei Autobränden in den Wracks ihrer Fahrzeuge zu Tode.

Walsrode / Köln / Großefehn - Bei drei schweren Unfällen innerhalb weniger Stunden fünf Autofahrer ums Leben gekommen, wie nordbuzz.de* berichtet. Nachdem bereits gegen 5.00 Uhr in Großefehn in Niedersachsen zwei Personen bei einem Unfall ums Leben gekommen waren und der Verursacher dabei keinen Führerschein hatte, raste nach "Nonstopnews"-Angaben gegen 9.00 Uhr in Köln ein Autofahrer gegen einen Brückenpfeiler und verbrannte in seinem Wagen.

Walsrode: Ferrari F 430 platzt Reifen auf A27, dann sterben Insassen in Flammen

Kurz vor 10.00 Uhr dann der dritte schwere Unfall auf der A27 bei Walsrode, wieder in Niedersachsen. An einem Ferrari war laut Polizei offenbar bei sehr hoher Geschwindigkeit ein Reifen geplatzt und der Wagen dabei außer Kontrolle geraten. Der Ferrari kam nach rechts von der Fahrbahn ab und zerschellte an mehreren Bäumen. Auch hier ging der Sportwagen sofort in Flammen auf.

Walsrode: Von Ferrari F 430 bleibt nur Wrack übrig - zwei Tote bei Autobrand

Von dem F 430 blieb nur ein verkohltes Wrack übrig. Nachdem der Wagen gelöscht und die Feuerwehr von einem Toten ausging, wurde bei der Bergung ein zweiter Toter in dem Wagen entdeckt. Die Identität der Personen ist jedoch noch unklar. Die Autobahn musste in Richtung Bremen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Im Reiseverkehr bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

