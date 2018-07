Junge (3) stirbt qualvoll in Waschmaschine

Dieses Versteckspiel in einer Waschmaschine endete für einen kleinen Jungen aus Polen tödlich. Der Dreijährige muss qualvoll gestorben sein, wie nun ein Autopsie-Bericht ergab.

Slupsk - Der Junge (3) habe, wie das britische Nachrichtenmagazin mirror.uk berichtet, mit seiner älteren Schwester (5) Verstecken gespielt. Dabei sei der Dreijährige in eine Waschmaschine gekrabbelt und habe die Klappe geschlossen.

Dem Bericht zufolge haben die Eltern der beiden Kinder zum Zeitpunkt des Unglücks geschlafen. Als sie aufwachten, suchten sie erst nach ihrem Sohn, als sie ihn nicht mehr beim Spielen hörten. Der Vater fand den Dreijährigen dann eingesperrt in der Waschmaschine im Badezimmer und alarmierte sofort die Rettung.

Vater findet Sohn in der Waschmaschine

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Junge schon in einem kritischen Zustand. Über anderthalb Stunden sollen die Rettungskräfte versucht haben, den Jungen wiederzubeleben. Sechs Stunden später verstarb der Dreijährige im Krankenhaus.

Laut Autopsie soll der Junge an Sauerstoffmangel in der Waschmaschine erstickt sein. Die Staatsanwaltschaft ermittle demnach gegen die Eltern wegen fahrlässiger Tötung.

Waschmaschine - eine tödliche Falle

Ein Mann in Frankreich soll seinen dreijährigen Sohn in eine Waschmaschine eingesperrt und dadurch getötet haben. Der Prozess in Frankreich sorgte vor Jahren für Aufsehen, wie Merkur.de* berichtet.

