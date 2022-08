Rätsel um „Tomatengrippe“: Was dahinter steckt - und was bisher bekannt ist

Von: Vinzent Fischer

In Indien macht ein neues Virus die Runde. Die „Tomatengrippe“ hat sich dort unter Kindern verbreitet. Doch was ist bisher über die Krankheit bekannt?

Thiruvananthapuram - Erst das Coronavirus, später die Affenpocken - in den vergangenen drei Jahren drehten sich die Meldungen so häufig wie wohl kaum zuvor rund um Krankheitserreger. Jetzt kommt ein neuer dazu, der den Forschern Sorgen bereitet. In Indien ist erstmals ein neuartiges Virus namens „Tomantengrippe“ nachgewiesen. Doch was hat es mit der Krankheit auf sich? Was steckt dahinter? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

„Tomatengrippe“ in Indien: Krankheit erstmals in Indien nachgewiesen - wer ist besonders gefährdet?

In einem aktuellen Fachbeitrag berichtet die Medizin-Zeitschrift „The Lancet Respiratory Medicine“ erstmals ausführlich von der Krankheit. Die erste Infektion mit der Krankheit datiert demnach vom 6. Mai 2022, als die „Tomatengrippe“ im Distrikt Kollam im indischen Bundesstaat Kerala erstmals nachgewiesen worden ist.

Bis zum 26. Juli 2022 haben sich 82 weitere Personen Daten von örtlichen Krankenhäuser zufolge mit der Krankheit angesteckt. Die Betroffenen sind Kinder jünger als fünf Jahre, heißt es in dem Beitrag. Im Bundesstaaten Odisha wurde die „Tomatengrippe“ bei 26 weiteren Kindern im Alter von einem bis neun Jahren nachgewiesen. So steigt die Zahl der Fälle insgesamt auf 108. Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass besonders Babys, Kleinkinder und Kinder bis zum Alter von neun Jahren gefährdet sind.

Woher kommt der Name „Tomatengrippe“? Kinder leiden unter Corona-Symptomen

Die Kinder leiden unter Symptomen, die auch bei einer Infektion mit dem Coronavirus häufig vorkommen. Betroffene berichten demnach von Fieber, Müdigkeit, Gliederschmerzen und Ausschlag auf der Haut. Die Kinder in Indien litten besonders unter starken Gleiderschmerzen und hohem Fieber. Weitere Grippe-Symptome wie Durchfall und Übelkeit treten zudem auf. Einen Zusammenhang mit dem Coronavirus schließen die Forscher allerdings aus.

Doch woher hat die „Tomatengrippe“ ihren Namen? Die Symptome der Infizierten unterscheiden sich in einer Form stark von einer gewöhnlichen Grippe. Denn die Kinder leiden unter roten, schmerzhaften Blasen auf der Haut, die sich am ganzen Körper bilden können und „stetig auf die Größe einer Tomate anwachsen.“ Ob die „Tomatengrippe“ schwerwiegende Langzeitfolgen, wie sie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gerade bei Kindern auftreten, haben kann, ist bisher noch nicht bekannt.

„Tomatengrippe“: Indische Behörden reagieren - bisher drei Bundesstaaten betroffen

Die Behörden haben auf den Ausbruch bereits reagiert. Bisher ist die „Tomatengrippe“ lediglich in den drei indischen Bundesstaaten Kerala, Tamilnadu und Odisha nachgewiesen, anderen Regionen sind – Stand jetzt – nicht betroffen. Die lokalen Behörden haben dennoch vorsorglich Maßnahmen getroffen, um die Infektionen weiter zu beobachten und ihre Verbreitung in andere Teile Indiens zu verhindern.

Anders als das Coronavirus, bei dem es sich um sich eine Pandemie handelt, ist die „Tomatengrippe“ in einem endemischen Zustand. Für die Ausrufung einer Pandemie durch die WHO müsste die Krankheit weltweit nachgewiesen werden. Bisher handle es sich jedoch um eine „seltene virale Infektion“, die als „nicht-lebensbedrohlich“ eingestuft wird.

„Tomatengrippe“ bleibt rätselhaft - Nachweis per Ausschlussverfahren?

Dennoch stellen sich noch einige Fragen rund um die „Tomatenpocken“. Nachgewiesen wird das Virus nämlich per Ausschlussverfahren. Kinder, die die entsprechenden Symptome vorweisen, werden auf Dengue, Chikungunya, Herpes und Varizella-Zoster, dem Verursacher der Windpocken, getestet. Fallen alle Tests negativ aus, wird die Diagnose „Tomatengrippe“ ausgestellt. Die Infizierten werden daraufhin isoliert - empfohlen werden fünf bis sieben Tage - und unter ärztlicher Betreuung behandelt.

Der Namenszusatz Grippe ist allerdings irreführend, denn die „Tomatengrippe“ hat lediglich Grippe-ähnliche Symptome. Hat mit der Influenza an sich, aber nichts gemeinsam. Bei der Krankheit könne es sich den Forschern zufolge um die Folgen einer Infektion mit Chikungunya und Dengue handeln. Auch eine neue Variante der Hand-Fuß-Mund-Krankheit schließen die Autoren nicht aus. Übertragen wird das Virus wohl hauptsächlich unter Kindern, die in engem Kontakt zueinander stehen oder beispielsweise Spielzeuge teilen.

Indien: Nach Corona-Pandemie und Extremhitze - droht dem Land die dritte Krise seit 2020?

Bis die letzten Fragen rund um die „Tomatengrippe“ geklärt sind, wird wohl noch einiges an Zeit vergehen. Die Inder hoffen, dass sich die Krankheit nicht zu einem landesweiten Problem entwickeln. Nach den hohen Corona-Todesfällen und der Extremhitze in diesem Jahr ist das Land sowieso schon arg gebeutelt. (vfi)