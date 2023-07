Erste Fotos zeigen heftige Unwetter am Gardasee: Hagelsturm verwandelt Ort in Winterlandschaft

Von: Victoria Krumbeck

Ein starker Hagelsturm verwandelte den Urlaubsort Torbole im Norden des Gardasees in eine Winterlandschaft. Überflutete Straßen beeinträchtigten den Verkehr.

München/Torbole - Mitte Mai sorgten schwere Unwetter für Überschwemmungen und Erdrutsche in Italien. Die Sorge vor neuen Regenfällen wächst, denn rund um das Mittelmeer sind weitere Schauer angekündigt. Ein heftiger Hagelsturm traf am Dienstag (30. Mai) den nördlichen Teil des Gardasees. Dieser sorgte zwischenzeitlich für Überschwemmungen in der Urlaubsstadt Torbole. Die Hagelkörner bewirkten Bilder, die man so nur im Winter sieht.

Unwetter am Gardasee: Heftiger Hagelsturm in Torbole verwandelt Ort in Winterlandschaft

Ein extrem starker Hagelschauer erschütterte den oberen Teil des Gardasees, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Besonders betroffen war die Touristenstadt Torbole am Rand von Riva del Garda. Starke Windböen haben den Sturm angekündigt, der von einem ungewöhnlich langen Hagelschauer begleitet wurde.

Die Hagelkörner bildeten eine Eisfläche auf den Straßen. Bilder und Videos, die etwa auf Twitter geteilt wurden, erinnern an eine Winterlandschaft. Auf einem Video ist die große Hagelmasse besonders deutlich zu sehen, sie gleicht einem Schneehaufen. Zusätzlich erkennt man, wie eine erhebliche Wassermenge durch die Straße fließt. Zu Beeinträchtigungen kam es auch an der Straße Gardesana, die um den Gardasee verläuft.

Hagelsturm am Gardasee: Urlaubsort Torbole steht unter Wasser

Zahlreiche Touristen sind bereits in dem Urlaubsort. Meldungen über Verletzte sind laut Ansa nicht bekannt. Durch die Wassermassen rutschte jedoch ein Wohnmobil in den See, wie Südtirol News berichtete. Die Feuerwehr konnte das Wohnmobil bergen. Über das Wetter am Gardasee wurde die letzten Wochen bereits vermehrt berichtete. Doch dabei spielte die extreme Dürre eine große Rolle. Die Wassermenge im Gardasee hat sich erheblich verringert.

Ein Unwetter sorgte für einen heftigen Hagelsturm in der Stadt Torbole am Gardasee. © Screenshot Twitter @NBCreteregione

Ein weiteres Unwetter war für einen tragischen Unfall auf dem Lago Maggiore am Sonntagabend (28. Mai) verantwortlich. Starker Wind hatte ein Touristenschiff zum Kentern gebracht. Dabei kamen vier Menschen ums Leben. (vk)