Völlige Verwüstung: 160-Km/h-Orkan hinterlässt atemberaubende Schneise an Brennerautobahn

Von: Bjarne Kommnick

Das Unwetter hat am Brenner eine Schneise der Verwüstung hinterlassen © TikTok / Tirolerin

Ein Unwetter zieht über Tirol. Bis zu 160 km/h schnelle Orkanböen hinterlassen eine Schneise der Verwüstung. Eine Anwohnerin hält das Ausmaß auf Video fest.

Tirol – Kaputte Dächer, vollgelaufene Keller und verwüstete Landschaften, das Unwetter in Tirol hat schwere Schäden hinterlassen. An einigen Orten mussten dabei sogar Fahrgäste von Seilbahnen evakuiert werden, in Tirol kam es zum Teil zu Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 Kilometern pro Stunde. Im Netz kursieren Videos, die das Ausmaß des Unwetters nach der Hitzewelle in Österreich deutlich machen. Auch den Brenner hat es schwer getroffen. Ein Nutzer postet auf TikTok Aufnahmen und zeigt ein Bild der Verwüstung.

Österreichisches Bundesland Tirol Bevölkerung 754.705 Fläche 12.640 km² Ausdehnung Nord–Süd: 107 km; West–Ost: 220 km

Sturm in Tirol: Video zeigt Ausmaß von Orkanböen am Brenner

Trotz umfangreichen Warnungen durch die Behörden scheint der Sturm einige kalt zu erwischen. Das Video des Nutzers aus Tirol zeigt, wie ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug unter einer Brücke steht und dabei einen Fahrradfahrer filmt. Um ihn herum zieht eine deutlich zu erkennende Windböe aus Staub und Nebel an ihm vorbei, die sich in der Enge der Brücke kanalisiert und so enorm an Kraft zu gewinnen scheint.

Die Szene gleicht einer Aufnahme direkt aus einem Tornado. Die Sicht ist stark eingeschränkt und dennoch wagt der Fahrradfahrer seine Fahrt fortzusetzen. Im Netz sorgt das für Fassungslosigkeit. Ein User fragt: „Gibt es den Kollegen mit dem Rad noch?“ Ein anderer Nutzer schreibt: „Wie kann man sich bei diesem Wetter auf das Rad setzen? Das ist doch lebensmüde.“

Sturm hinterlässt Schneise der Verwüstung am Brenner in Tirol

In einer zweiten Aufnahme zeigt das Video den Blick von der österreichischen Brennerautobahn A22 in Richtung der Natur. Zu erkennen ist eine großflächig verwüstete Baumlandschaft, am Hang des Berges. Hunderte Bäume liegen kreuz und quer entwurzelt auf dem Boden. Auch die Fahrbahn scheint von herumliegenden Ästen, Baumstämmen und Grünzeug stark beeinträchtigt zu sein.

Video auf TikTok zeigt Jahrzehnte alte Bäume in Südtirol, die reihenweise umfallen

Wie die Zerstörung der Waldfläche ausgesehen haben muss, lässt ein Video eines Nutzers aus Südtirol vermuten. Ebenfalls auf TikTok postet er das Ausmaß des Windes, mutmaßlich auf seinem Grundstück. Er filmt Jahrzehnte alte Bäume, die reihenweise umfallen. Dabei ist zu erkennen, wie einer der Bäume direkt auf die Motorhaube eines geparkten Autos gefallen ist. In der unmittelbaren Nähe stehen zudem weitere Autos, die deutliche Schäden davon getragen haben dürften.

Auf der Kiesfläche, die der Mann dabei filmt, erstreckt sich ein grünes Meer an heruntergefallenen Ästen. Ein Video aus dem Zillertal zeigt fast die identische Szene mit fallenden Bäumen. Auch Aufnahmen aus dem österreichischen Mötz kursieren im Netz. In einem Video, das am Rande der Autobahn A12 aufgenommen wurde, spielen sich Tornado-ähnliche Szenen ab. Zu erkennen ist, wie Gegenstände und Äste in der Luft unkontrolliert umherfliegen.