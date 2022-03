Tornados in den USA hinterlassen Spur der Verwüstung: Mehrere Todesopfer – darunter auch Kinder

Von: Patrick Huljina

Teilen

Immer wieder sorgen Tornados in den USA für Zerstörungen. Am Samstag traf es den US-Bundesstaat Iowa. Gleich mehrere Wirbelstürme sorgten für große Schäden.

Des Moines - Tornados dehnen sich räumlich nur gering aus und haben häufig eine kurze Lebensdauer. Doch die schnell rotierenden Wirbelstürme können eine immense Zerstörungskraft entwickeln. Besonders bekannt ist das Wetter-Phänomen aus den USA. In der sogenannten „Tornado Alley“ (dt.: Tornado-Gasse) rund um die Bundesstaaten Oklahoma, Kansas, Missouri, Nebraska, South Dakota und Texas im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten kommt es jedes Jahr zu einer großen Anzahl der Wirbelstürme. Am vergangenen Wochenende wurde der US-Staat Iowa von mehreren Tornados getroffen.

Tornados in den USA: Sieben Todesopfer in Iowa – darunter auch Kinder

Insgesamt sieben Menschen sind laut CNN bei den Tornados am Samstag (5. März) ums Leben gekommen. Der Chef des örtlichen Katastrophenschutzes, Diogenes Ayala, berichtete von sechs Toten im Bezirk Madison County südwestlich von Iowas Hauptstadt Des Moines. Mindestens vier weitere Menschen wurden demnach schwer verletzt. Unter den Toten seien auch zwei Kinder im Alter unter fünf Jahren, sagte Ayala weiter. Wie CNN berichtet, gab es ein siebtes Todesopfer in einer ländlichen Region in der Nähe der Stadt Chariton im Bezirk Lucas County.

Besonders die Kleinstadt Winterset in Madison County wurde schwer getroffen. Laut Angaben des Nationalen Wetterdienstes (NWS) war der dortige Tornado einer der Stärke F3 – mit Windgeschwindigkeiten von weit mehr als 200 Kilometern pro Stunde. Ein zusätzlicher F3-Tornado soll demnach am Samstag in der Nähe von Chariton gewütet haben. Zudem berichtete der NWS von vier weiteren Tornados in Iowa mit den Stärken F2 bis F0.

Tornados in Iowa hinterlassen Spur der Verwüstung: Gouverneurin erklärt Katastrophenfall

Die Wirbelstürme zerstörten und beschädigten zahlreiche Häuser und Autos in einem Gebiet rund um Des Moines und zwischen den Orten Winterset in Madison County und Newton im Japser County. Tausende Menschen waren zeitweise ohne Strom.

Nach einem Tornado ist von diesem Haus in Winterset im Bundesstaat Iowa nicht mehr viel übrig geblieben. © Bryon Houlgrave/The Des Moines Register/dpa

Die Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds, erklärte für Madison County den Katastrophenfall. Das bedeutet, dass staatliche Mittel für Rettungs- und Bergungsarbeiten verwendet werden können, wie es in einer Mitteilung hieß. „Unsere Herzen sind bei all denen, die von den tödlichen Stürmen betroffen sind“, schrieb Reynolds.

Für gewöhnlich ziehen im März laut dem US-Sender CNN schwere Stürme vor allem über die US-Staaten an der Golfküste, also zwischen Texas und Florida. In Iowa gebe es normalerweise lediglich zwei Tornados im März, während Texas beispielsweise im Durchschnitt elf erlebe. Erst im Dezember 2021 erschütterte eine Tornado-Serie die USA. (ph mit dpa)