Pilot stürzt über Baby-Party ab – Schock-Video hält alles fest

Von: Josefin Schröder

Teilen

Sie wollten eigentlich nur das Geschlecht ihres Babys verkünden. Doch dann passiert auf ihrer Gender-Reveal-Party ein schweres Unglück.

Navolato/Mexico – Wird es ein Mädchen oder ein Junge? Für werdende Eltern eine wichtige Frage. Bei Gender-Reveal-Partys wird das Geschlecht des Babys vor Freunden und Familie verkündet. Der Trend kommt aus den USA und wird auch hierzulande immer beliebter. Bei einer Gender-Reveal-Party am vergangenen Sonntag in Mexiko kam es zu einem tragischen Unfall. Nach Angaben des Senders CNN en Español ist ein Kleinflugzeug vor den Gästen abgestürzt. Der Pilot starb wenig später in einem Krankenhaus, wie der Sender am Montag mitteilte.

Das Paar aus Mexiko wartet auf den Moment ihrer Gender-Reveal-Party. Das Flugzeug soll das Geschlecht ihres Babys verkünden. © Screenshot

Party endet tödlich: Video zeigt Schockmoment es Flugzeugabsturz

Das Paar hatte extra ein Kleinflugzeug gemietet, das die Nachricht mit dem Geschlecht des Nachwuchses überbringen sollte. In den sozialen Medien kursiert ein Video, welches zeigt, wie sich die Partygesellschaft im Garten versammelt. Vor einem großen, mit bunten Luftballons geschmücktem „Oh Baby“-Schild steht das Paar. Dann fliegt das Flugzeug über die Partygäste hinweg und versprüht rosa Rauch als Zeichen das Geschlecht des Babys (rosa für Mädchen, blau für Jungen).

Keine Sekunde später knickt die linke Tragfläche der Propellermaschine ab, daraufhin gerät das Flugzeug ins Wanken, dreht sich und stürzt etwas entfernt ab. Im Video hört man, wie die Gäste erst jubeln und dann erschrocken schreien. Laut der Nachrichtenagentur dpa ist noch unklar, was genau zum Unfall geführt hat. Der Pilot flog das Flugzeugmodell Piper PA-25 Pawnee. Weitere Verletzte soll es nicht gegeben haben.

Gender-Reveal-Partys (englisch für Geschlechtsenthüllungsfeier) entwickeln sich auch hierzulande zu einem Trend. Einige Eltern verkünden das Geschlecht in Form eines farbigen Kuchens oder mit bunt gefüllten Luftballons. Auch Tennisstar Serena Williams hat sich mit ihrem Ehemann etwas ganz Besonderes für die Bekanntgabe ihres Baby-Geschlechts überlegt. Bei den Festen kommt es immer wieder zu Unfällen. Laut dpa verursachte 2020 eine aufwändige Inszenierung im Rahmen einer Gender Reveal Party durch Feuerwehrwerkskörper einen Waldbrand. (Josefin Schröder)

Gender-Reveal-Party: Trend aus den USA gewann in den letzten Jahren auch immer mehr international an Beliebtheit. © imago stock&people

Wie sollten Eltern reagieren, wenn Kleinkinder Fragen zu ihren Geschlechtsteilen oder zum Thema Sex stellen? Eine Sexualpädagogin gibt Tipps.