Tote Frau bei Suche nach vermisster Mutter gefunden

Die Polizei auf dem Parkplatz des Gisburn Forest in Slaidburn, Lancashire, wo am Freitagabend eine Leiche gefunden wurde. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Eine junge Mutter zweier Kinder verschwindet spurlos. Tage später bekommt die Polizei einen Tipp und findet eine Leiche. Ist sie es?

London - Auf der Suche nach einer vermissten zweifachen Mutter ist in Großbritannien die Leiche einer Frau gefunden worden.

Wie die Polizei der englischen Grafschaft Lancashire am Samstag mitteilte, entdeckten Polizeibeamte den leblosen Körper am Freitagabend in dem hügeligen Gebiet Forest of Bowland etwa 60 Kilometer nördlich von Manchester.

Zuvor habe man neue Informationen dazu erhalten, wo sich die verschwundene Katie befinden könnte. Man könne die Identität der Frau zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht offiziell bestätigen, gehe aber davon aus, dass es sich um Katie handle.

Die 33-Jährige aus dem nahe gelegenen Burnley war zuletzt am 22. April gesehen worden. Ein 50-Jähriger wurde vor knapp einer Woche festgenommen. Er steht im Verdacht, die Frau getötet zu haben. Ihm soll am 14. November der Prozess gemacht werden. dpa