Tote Frau in Bordell gefunden

Teilen

In diesem Wohnhaus in Berlin-Friedrichshain ist eine Frau vermutlich getötet worden. Wegen der Umstände und Verletzungen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. © Paul Zinken/dpa

In einem Bordell in einer Wohnung in Berlin-Friedrichshain wird eine tote Frau gefunden. Wegen der Umstände und Verletzungen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission ermittelt.

Berlin - In einem Bordell in einer Wohnung in Berlin ist eine Frau vermutlich getötet worden. Die Leiche der bislang unbekannten Frau wurde am Montagnachmittag in der Wohnung gefunden, wie die Polizei mitteilte. Wegen der Umstände und Verletzungen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission ermittelt.

Der 75-jährige Vermieter der Wohnung und ein 35-jähriger Bekannter hatten das Bordell den Angaben zufolge am Montag betreten und die tote Frau gefunden. Sie alarmierten die Polizei. Die Leiche sollte am Dienstag obduziert werden. Wie alt die Frau war und ob sie dort als Prostituierte arbeitete, wurde zunächst nicht mitgeteilt. dpa