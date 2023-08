Tote Harry-Potter-Verlegerin: Ihr Skipper war auf Kokain

Bootsunglück in Italien

Von Johannes Welte schließen

Beim tödlichen Bootsunfall der US-Verlegerin der Harry-Potter-Romane Adrienne Vaughan war Kokain im Spiel.

Neapel - Die weltweite Harry-Potter Gemeinde ist entsetzt darüber, dass die Chefin des Bloomsbury-Verlages in den USA, der die Bücher des Zauberhelden herausbringt, bei einem schrecklichen Bootsunfall ums Leben kam.

Romantischer Ausflug endete in Katastrophe

Die Top-Managerin war gerade auf Urlaub in Italien, am Tag zuvor hatten die Familie Rom besichtigt und ein Foto vom Trevibrunnen in den sozialen Netzwerken gepostet. Am Donnerstag hatte mit ihrem Ehemann Mike und ihren beiden Kindern (ein zwölfjähriges Mädchen und ein achtjähriger Junge) an der Amalfiküste ein Boot gechartert, um den wildromantischen Fiordo di Furore zu besichtigen.

Mehrere Kilometer vor der Küste rammte ihr Boot gegen 18 Uhr das Segelschiff „Tortuga“, auf dem gerade eine Hochzeitsgesellschaft mit Gästen aus den USA und Deutschland feierte. Adrienne Vaughan wurde aus dem Boot geschleudert, geriet zwischen die Rümpfe von Boot und Schiff und in die Schraube des Bootsmotors. Sie starb an den schweren Verletzungen, die sie dabei erlitt.

Auch ihr Ehemann wurde schwer verletzt. Dem Skipper des Bootes wurde sofort Blut abgenommen, um ihn auf Drogen oder Alkohol zu testen. Laut der Nachrichtenagentur ANSA wurde er positiv auf Kokain getestet.

Kapitän des Segelschiffs: „Das Boot schnitt uns den Weg ab“

Tony Gallo, Kapitän des Segelschiffs Tortuga, berichtet gegenüber fanpage.it, wie er den Unfall erlebte: „Wir segelten von der Insel Li Galli in Richtung Amalfi. Auf der Höhe des Fiordo di Furore, etwa 500 Meter vor der Küste, ändert ein uns entgegenkommendes Boot mit einer Geschwindigkeit zwischen 20 und 25 Knoten plötzlich den Kurs, schneidet uns buchstäblich den Weg ab und stößt so mit unserem Bug zusammen.“ Die Geschwindigkeit des Bootes entsprach damit etwa einem Tempo von 37 bis 45 km/h, für ein Boot ist das recht schnell.

+ Tony Gallo, Kapitän des Segelschiffs Tortuga © Facebook Tony Gallo

Bei Facebook berichtet Gallo von einer 360-Grad-Wende, die Tortuga sei nur mit acht Knoten (knapp 15 km/h) unterwegs gewesen. Gallo persönlich und mehrere Besatzungsmitglieder sprangen ins Wasser, um den Verletzten zu helfen, an Bord der Tortuga waren zwei Ärzte, die zu helfen versuchten. Über den Skipper des Unglücksbootes spricht er vom „Zustand der Berauschung und Delirium... „

Staatsanwalt ermittelt wegen Totschlag und Schiffbruch

Der Staatsanwalt von Salerno, Giuseppe Borrelli, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass sich Vaughan zum Zeitpunkt des Unglücks am Bug sonnte und bei dem Aufprall ins Wasser geschleudert wurde. „Auch ihre Tochter landete im Meer“. Der Tatvorwurf lautet im Moment auf Totschlag und schuldhafter Schiffbruch.

Bislang seien mehr als 70 Personen im Rahmen der Ermittlungen angehört wurden, darunter der im Krankenhaus befindliche Ehemann des Opfers, der erneut angehört werden soll, sobald sich sein Gesundheitszustand verbessert.

Kapitän Gallo berichte, wie bei Facebook nachzulesen ist, einem Freund: „Das dramatischste, was mir Kapitän Tony erzählt hat, war die herzzerreißende Szene der beiden Kinder in der Notaufnahme - zwei gebrochene Seelen, geschockt, traumatisiert, und sich des tragischen Schicksals ihrer Mama noch nicht bewusst.“