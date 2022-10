Dutzende tote Wale entdeckt – Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel

Von: Martina Lippl

Ein toter Wal liegt am Strand. Vor der Küste Argentiniens sind mindestens 13 Wale in den letzten Tagen verendet. © Pablo Porciuncula/afp

Der erste tote Wal wurde vor einer Woche entdeckt. Inzwischen sind 13 an der Küste Argentiniens angeschwemmt worden. Forscher sind alarmiert.

Puerto Madryn – Es ist einfach traurig. Vor der Küste Argentiniens sind in kurzer Zeit 13 tote Wale entdeckt worden. Der erste tote Wal wurde am 24. September vor der Küste von Punta Pardelas gesichtet, teilt das Instituto de Conservacion de Ballenas (ICB) mit. Keine sieben Tage später verzeichnet das Institut mindestens 13 verendete Meeressäuger – zwölf Erwachsene und ein Halberwachsenes.

Argentinien: Tote Wale an Küste angeschwemmt – Forschende rätseln über Todesursache

Über die ungewöhnlich hohe Zahl sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktuell besorgt. Die toten Wale werden mit Booten abgeschleppt und genauestens untersucht. Dabei arbeitet das ICB-Team eigenen Angaben zufolge mit Southern Right Whale Health Monitoring Program (PMSBFA) und anderen Experten zusammen.

Über die Todesursache der über 50 Tonnen schweren Meeressäuger zerbrechen sich die Wal-Expertinnen und Experten den Kopf. Denn die Wale sind offenbar weder verletzt noch verhungert.

„Keiner der bisher untersuchten Wale zeigte Anzeichen von traumatischen Verletzungen oder Verstrickungen. Alle waren in einem sehr guten Ernährungszustand, mit Hinweisen auf Darminhalt bei einigen Exemplaren, was darauf hindeutet, dass sie kürzlich im Golf gefressen haben“, sagte Agustina Donini, Programmbereichskoordinatorin laut einer Pressemitteilung.

Tote Wale in Argentinien angeschwemmt. Ein toter Wal wird von der Küste weggeschleppt. © Maxi Jonas/dpa

Meeresverschmutzung Ursache für tote Wale?

„Ereignisse mit einer ungewöhnlich hohen Anzahl toter erwachsener Wale in kurzer Zeit und im selben Gebiet können Indikatoren für lokale Umweltvariablen sein, die zum Tod von Walen beitragen“, erklärte Dr. Marcela Uhart , Co-Direktorin des Southern Right Whale Health Monitoring Program laut der Mitteilung.

Zunächst gibt es allerdings noch keine Antworten auf die möglichen Ursachen der Todesfälle. Die Zahl der toten Glattwale sei zwar noch geringer, als im Jahr 2021, doch es sei „besorgniserregend, dass die Todesfälle in so kurzer Zeit verzeichnet wurden.“ Im Jahr 2021 sind laut ICB-Bericht insgesamt 45 tote südliche Glattwale registriert worden; davon 13 Erwachsene, sieben Jungtiere und 25 in der Saison geborene Kälber.

Südkaper: Wale mit einem rundlichen Körper und einem mächtigen Kopf

Bei den Walen handelt es sich um sogenannte Südkaper (Eubalaena australis), eine Gattung der Glattwale. Von den englischen Walfängern wurden die Glattwale auch als „right whales“ bezeichnet, ist auf der WWF-Webseite zu erfahren: „Sie waren die „richtigen Wale“ für den Walfang – langsame Schwimmer, die sich vorwiegend in Küstennähe aufhielten, viel Öl und Speck lieferten und deren Kadaver nach der Jagd an der Meeresoberfläche trieb. Dementsprechend wurden Nord- und Südkaper im 19. und 20. Jahrhundert auch bis an den Rand des Aussterbens bejagt.“ Inzwischen hätten sich die Bestände wieder erholt.

Die Glattwale sind laut WWF durchschnittlich 15 Meterlang und wiegen 50 bis 56 Tonnen. Sie haben einen riesigen Kopf, besitzen etwa zwei Meter lange Flipper und über zwei Meter lange Barten. Nord- und Südkaper ernähren sich vor allem von Ruderfußkrebsen.

Ein Orca irrte mehrere Wochen 2022 in der Seine in Frankreich umher. Dann entdeckten Segler den Wal leblos im Fluss. Im Sommer kämpften dann Helfer um das Leben eines Belugawals, der sich aus den arktischen Gewässern in die warmen Gefilde der Seine verrirrt hatte. (ml)