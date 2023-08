Kurz vor Wacken-Auftritt von Iron Maiden: Schlagzeuger meldet sich nach Schlaganfall zu Wort

Von: Andreas Knobloch

Iron-Maiden-Schlagzeuger Nicko McBrain hatte einen Schlaganfall im Januar, trotzdem tritt er beim Wacken-Festival auf. © Screenshot Iron Maiden Twitter

Die Heavy-Metal-Superstars um Iron Maiden treten auch am 4. August beim Wacken-Festival auf. Mit ihrem Schlagzeuger Nicko McBrain, der einen Schlaganfall hatte.

Wacken - Gerade erst war in der Münchner Olympiahalle zwei Tage lang Ausnahmezustand für die Heavy-Metal-Gemeinde. Die britischen Musikstars von Iron Maiden zeigten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, was in ihren alten Körpern steckt. Die Superstars um Sänger Bruce Dickinson oder Bassist Steve Harris brachten die Halle zwei Stunden lang zum Beben. Fans, die es aufs Chaos-Wacken-Festival geschafft haben, können sich auf die Band freuen, allerdings erreichte sie eine tragische Nachricht.

„Hatte im Januar einen Schlaganfall“: Iron-Maiden-Schlagzeuger Nicko McBrain kurz vor Wacken-Auftritt

Schlagzeuger Nicko McBrain, seit 1982 ein Teil der Band, hat einen Schicksalsschlag hinter sich. Denn wie der Musiker selbst am 3. August enthüllte, hatte er einen Schlaganfall. Unter anderem auf der Plattform Twitter gab die Band eine Nachricht von McBrain bekannt: „Der Grund, warum ich euch schreibe, ist ein sehr ernstes Gesundheitsproblem. Ich hatte im Januar einen Schlaganfall, Gott sei Dank kein schlimmer, ein TIA (Anm. d. Red. eine transitorische ischämische Attacke/Mini-Schlaganfall). Ich war von der rechten Schulter abwärts gelähmt, ich hatte Angst, dass meine Karriere vorbei war“, wird der Schlagzeuger zitiert.

Zum Glück gibt es für alle Fans auch gute Nachrichten: „Ich konnte mich zu 70 Prozent wieder erholen. Nach 10 Wochen Therapie konnte ich wieder mit dem Proben für die Tour beginnen“. McBrain bedankt sich bei seiner Frau Rebecca, der Familie, der Ergotherapeutin und der Iron-Maiden-Gemeinde. „Es ist wichtig, das jetzt zu sagen, statt früher. Ich bin noch nicht wieder bei 100 Prozent, aber ich konzentriere mich darauf. Ich werde von Woche zu Woche stärker. Danke an alle für die wundervolle und magische Tour bisher“. Im Video an die Fans scherzt der Schlagzeuger schon wieder:

Iron-Maiden-Manager war erst skeptisch, dann unglaublich erleichtert

Auch der Manager der Band Rob Smallwood meldet sich zu Wort und meint: „Der Rest der Band und ich sind sehr stolz auf Nicko, was er seit dem Schlaganfall mit Willenskraft und Glauben erreicht hat. Er konzentrierte sich sehr auf das musikalisch sehr komplexen Set, dass er lernen musste. Wir wussten ehrlicherweise nicht, ob er in der Lage ist, eine komplette Show zu spielen, bis die Band im Mai ihre Proben begann.“ Die Band und der Manager hatte dann ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung, als sie sahen, dass er es konnte.

Iron Maidens Setlist für die Konzerte in München

Stranger in a Strange Land The Writing on the Wall Future Past The Time Machine The Prisoner Death of the Celts Can I Play With Madness Heaven Can Wait Alexander the Great Fear of the Dark Iron Maiden Zugabe: Hell on Earth, The Trooper und Wasted Years

Der Grund für das späte Bekanntwerden des Schlaganfalls des Schlagzeugers von Iron Maiden war McBrain selbst geschuldet, denn er wollte: „keine Ablenkung für die anstehende Tour, aber dennoch die Fans wissen lassen, was wirklich los ist, bevor Gerüchte gestreut werden“. Die Future Past Tour von Iron Maiden begann am 28. Mai in Ljubljana und ging über ganz Europa bis nach Wacken, wo sie ihr vorerst letztes Konzert spielen, bis sie am 28. September in Kanada sind. Auf diese Konzerte freut sich auch McBrain, der dann noch fitter sein wird.

Rund ums Wacken-Festival gab es einige Meldungen, vor allem aufgrund des Wetters. Aber auch ein Vermisster ist nach Polizei-Suche wieder aufgetaucht. (ank)