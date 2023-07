Griechische Inseln brennen: Behörden vermuten Brandstiftung auf Rhodos – zwei Tote bei Flugzeugabsturz

Von: Teresa Toth, Romina Kunze, Martina Lippl

Seit Tagen lodern Feuer in Griechenland. Auf Rhodos und Korfu ist keine Entspannung der Lage in Sicht. Es besteht weiter extrem hohe Waldbrandgefahr.

Update vom 26. Juli, 6.32 Uhr: Freiwillige und Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten in Griechenland die Feuer einzudämmen. Auf Rhodos brennt es bereits seit neun Tagen.

Auf Korfu beginnt der dritte Tag.

Die ganze Nacht waren die Feuerwehrkräfte im Einsatz. Überschattet werden die Löscharbeiten von dem Absturz der Canadair in Karystos und dem Tod der beiden jungen Piloten der griechischen Luftwaffe Christos Moulas (34) und Periklis Stefanidis (27).

Tragödie bei Feuer in Griechenland: Piloten bei Canadair-Absturz in Karystos tödlich verunglückt

Update vom 25. Juli, 22.44 Uhr: Beim Absturz eines Löschflugzeugs auf der griechischen Insel Euböa sind die beiden Piloten an Bord ums Leben gekommen. Die beiden Luftwaffen-Piloten hätten das Unglück am Dienstag nicht überlebt, teilte das Verteidigungsministerium in Athen mit. Das Löschflugzeug war in Euböa an der Bekämpfung eines der vielen Waldbrände beteiligt, die derzeit in Griechenland wüten. Nach Angaben der Feuerwehr war das griechische Canadair-Flugzeug in der Nähe des Dorfs Platanisto abgestürzt.

Wegen des Todes der beiden Piloten „beim Ausüben ihres Dienstes“ rief das Verteidigungsministerium eine dreitägige Trauerzeit aus. Nach ersten Angaben der griechischen Behörden war das Flugzeug in eine Schlucht gestürzt. Das Unglück ereignete sich demnach in den Bergen von Karystos an der Südküste von Euböa, wo es seit Sonntag brennt. An dem Löscheinsatz waren den Angaben zufolge hundert Feuerwehrleute und mindestens drei weitere Flugzeuge beteiligt.

Update vom 25. Juli, 16.39 Uhr: Der Bürgermeister der Insel Rhodos kündigt eine Klage wegen absichtlicher Brandstiftung in den Wäldern auf der griechischen Insel an. Die Klage gegen Unbekannt wird über eine Athener Anwaltskanzlei bei der Staatsanwaltschaft des Obersten Gerichtshofs eingereicht, berichtet die griechische Nachrichtenagentur Amna. Sie umfasst mehrere Straftaten ab dem 18. Juli 2023, darunter vorsätzliche Brandstiftung auch in Wäldern sowie versuchter Mord gegen ständige Bewohner von Rhodos oder Menschen, die sich auf der Insel aufhalten und von den Bränden betroffen sind.

Über die Ursache der Feuer auf Rhodos kursieren Gerüchte von Camping-Gaskartuschen, die Feuerwehrleute gefunden haben sollen. Offizielle Bestätigungen stehen zunächst noch aus. Ermittlungen laufen.

Der Absturz eines Löschflugzeugs über der Insel Euböa erschüttert viele Griechen (siehe auch Update 14 Uhr). Zwei Piloten waren an Bord der Canadair Typ CL-215 als die Maschine bei Löscharbeiten in Karystos am Dienstag um 15.05 Uhr Ortszeit plötzlich abstürzte.

Bei den verheerenden Waldbränden auf das griechischen Insel Rhodos gehen die Behörden von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Bürgermeister will nun Klage gegen Unbekannt einreichen; auch wegen versuchten Mordes. © Petros Giannakouris/dpa

Feuer in Griechenland: Situation auf Rhodos und Korfu kritisch

Update vom 25. Juli, 15.15 Uhr: Auf Rhodos und Korfu wüten die Waldbrände, es müssen weitere Gebiete evakuiert werden: auf Rhodos das Dorf Lachania und das Touristengebiet Plimmyri. Das Dorf Vati wurde inzwischen nach erneuten Brandausbrüchen geräumt. An der Feuerfront in Richtung des Dorfes Gennadi versuchen Einsatzkräfte aus der Luft und vom Boden die Flammen einzudämmen. Für die Feuerfront in Richtung Malona – Massari wurde nach Angaben der griechischen Nachrichtenagentur Amna Verstärkung angefordert.

„Wir brauchen dringend Hilfe, sonst brennt der Süden der Insel bis morgen komplett ab“, sagte ein Feuerwehrmann, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet.

Auf Korfu verschärft sich die Lage zusehends. Es steht die Evakuierung der Gebiet Kalamaki und Apraos an. Die Situation in Nordkorfu ist „tragisch“, sagte der Bürgermeister Giorgos Mahimaris der griechischen Zeitung Kathimerini. Bewohner versuchten ihre Tiere, Pferde und Schafe, bis zum letzten Moment zu retten.

Griechische Inseln brennen: Löschflugzeug stürzt über Euböa-Feuer ab

Update vom 25. Juli, 14 Uhr: Ein Löschflugzeug mit zwei Piloten ist in Karystos abgestürzt. Das berichtet die griechische Zeitung Kathimerini. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. In der Gegend von Karytos bei Euböa waren seit dem Dienstagmorgen acht Hubschrauber und zwei Flugzeuge im Einsatz.

Ein Hubschrauber ist laut der EPT News zur Absturzstelle unterwegs, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die Canadair verschwand beim Löschen plötzlich vom Radar und soll laut Medienberichten im Dorf Potami in eine Schlucht gestürzt sein. Es gibt ein Video von EPT, dass das Löschflugzeug kurz vor seinem Absturz zeigt.

Feuer auf Rhodos flammt dramatisch auf – Deutsche Touristen helfen beim Löschen mit Wasser aus dem Hotel-Pool

Update vom 25. Juli, 12 Uhr: Seit acht Tagen brennt es auf der Urlaubsinsel Rhodos. Boden- und Luftstreitkräfte sind unermüdlich im Einsatz. Hunderte Freiwillige helfen bei den Löscharbeiten. Urlauber unterstützen jetzt die Bewohner. Auf Fotos von Nachrichtenagentur ist zu sehen, wie Touristen mit Eimern Wasser aus einem Pool schöpfen. Sie versuchen demnach, Glutnester in der Nähe von Lindos zu löschen.

Feuer auf Rhodos: Deutsche Urlauber schöpfen Wasser aus dem Pool eines Hotels, um ein Feuer zu löschen. © Petros Giannakouris/AP/dpa

Winde fachen die Brände immer wieder an. Bei Vati im Süden der Insel ist es am Dienstag zu einem massiven Wiederaufflammen gekommen, berichtet das griechische Nachrichtenportal protothema. Flammen züngelt meterhoch in den Himmel, wie auf einem BBC-Video zu sehen ist.

Auch auf Korfu sind erneut Brände ausgebrochen. Das Feuer brennt unkontrolliert in der Nähe des Dorf Louches. Eine Evakuierung wurde angeordnet.

Feuer in Griechenland: Lage auf Rhodos weiter kritisch

Update vom 25. Juli, 7.20 Uhr: Obwohl mehr als 100 Löschflugzeuge und Helikopter seit Tagen im Einsatz sind, toben die Brände in zahlreichen Regionen Griechenlands weiter. Auch am Dienstag werde die Brandgefahr extrem hoch sein, teilte der Zivilschutz mit. Den Griechen helfen Feuerwehrleute aus mehreren EU-Staaten. Auch die Türkei und Ägypten haben Löschflugzeuge und Hubschrauber geschickt.

Schlimm ist die Lage im Südosten der Ferieninsel Rhodos. Dort wehen starke Winde und fachen immer wieder die Flammen an. Am Montag brannten mehrere Häuser auf den Bergen der Insel aus, wie das staatliche Fernsehen berichtete. Reporter vor Ort befürchteten, dass diese Brände erneut Hotelanlagen bedrohen könnten. Dort wurden zuletzt Tausende Touristen und Bewohner in Sicherheit gebracht.

Der Schaden auf Rhodos ist bereits groß. Etwa zehn Prozent der Hotels der Insel sind nach Angaben des griechischen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis am Wochenende beschädigt worden. Die meisten beschädigten touristischen Anlagen befinden sich südlich der Region von Lindos.

Auch die Insel Euböa wird von Bränden heimgesucht. Betroffen ist vor allem die Region der kleinen Hafenstadt Karystos. Der Feuerwehr ist am Montag gelungen, einen Brand auf der Ferieninsel Korfu einzudämmen. Rund 1000 Touristen, die in Sicherheit gebracht worden waren, kehrten nach und nach in ihre Hotels zurück, wie der örtliche staatliche Regionalsender ERA-Korfu am Montagabend berichtete.

Waldbrände auf Urlaubsinsel Rhodos: „Brände wurden durch Menschen verursacht“

Update vom 24. Juli, 20.36 Uhr: Noch immer machen zahlreiche Brände den Menschen auf Rhodos das Leben schwer. Während die Feuer noch brennen, beginnt bereits die Ursachenforschung. Für den stellvertretenden Feuerwehr-Chef von Rhodos besteht kein Zweifel, wodurch die Waldbrände entstanden sind. „Die Brände wurden durch Menschen verursacht“, sagte Yiannis Artophios dem griechischen TV-Sender Skai laut übereinstimmenden Medienberichten. Und ergänzte: „Es wird geprüft, ob sie auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Personen wurden zu Zeugenaussagen bestellt, weitere werden noch vorgeladen.“

Zudem gaben die Behörden bekannt, dass man inzwischen feststellen konnte, wo auf der griechischen Insel das Feuer entstanden sein muss. Demnach habe man als Ursprungsort Touristenunterkünfte ausgemacht, die sich nahe der Stadt Kiotari im Südosten von Rhodos befinden.

Update vom 24. Juli, 17 Uhr: Starke Winde erschweren die Löscharbeiten auf Rhodos. Es peitscht die Flammen regelrecht an, berichten Augenzeugen. Immer wieder entfachen sich Feuer. Aktuell sind vier Feuerfronten aktiv. Die Lage ändert sich schnell. Seit sieben Tagen wütet das Feuer jetzt schon auf der griechischen Insel. Über 14.500 Hektar liegen bereits in Schutt und Asche, berichtet die griechische Zeitung Kathimerini. (Hinweis der Redaktion: die Größe der verbrannten Fläche wurde korrigiert.)

Es brennt auch in anderen Regionen Griechenlands. 64 neue Feuer sind allein am Sonntag (24. Juli) in Griechenland registriert worden, teilt die EU-Kommission für Katastrophenschutz mit.

Reiseveranstalter TUI plant zusätzliche Rückflüge für Rhodos-Urlauber

Update vom 24. Juli, 16.50 Uhr: Reiseveranstalter TUI plant weitere Flüge, um Urlauber aus Rhodos in die Heimat zu fliegen. Am Montagvormittag seien bereits sechs zusätzliche Maschinen von der griechischen Insel abgehoben, um Touristen nach Deutschland und England zu bringen. In einer Mitteilung vom Nachmittag heißt es, dass ein weiterer Flug dänische Touristen nach Billund transportieren werde.

„Weitere Maßnahmen sind bereits eingeleitet und geplant, wir informieren unsere Gäste vor Ort und organisieren alle notwendigen Schritte“, sagte Thomas Ellerberk, Mitglied der TUI-Geschäftsführung laut der Erklärung. Laut dem Reiseveranstalter waren etwa 39.000 TUI-Gäste auf Rhodos, davon seien 7800 von dem Feuer betroffen gewesen.

Dramatische Lage auf Rhodos – Bewohner versuchen mit allen Mittel, Feuerfront zu stoppen

Update vom 24. Juli, 15.30 Uhr: In mehreren Regionen Griechenlands wüten Waldbrände. Besonders betroffen ist die Urlaubsinsel Rhodos. Die Situation ist im Süden der Insel dramatisch, berichtet das griechische Nachrichtenportal protothema. Bewohner fällen Bäume, sammeln Löschwasser in Eimern, um eine Feuerfront zu stoppen. Die Flammen nähern sich bedrohlich dem Dorf Malona. Im Süden von Rhodos versuchen Einsatzkräfte der Feuerwehr, die Dörfer Gennadi und Vati vor den Flammen zu schützen. Löschflugzeuge werfen aus der Luft Wasser ab.

Auf der Insel Korfu zeigt sich aktuell ein besseres Bild. Laut der griechischen Nachrichtenagentur Amna kehren die Touristen nach und nach wieder in ihre Hotels zurück. Aus Sicherheitsgründen wurden rund 2000 Urlauber Sonntagabend (23. Juli) aus den drei Gebieten evakuiert.

Flammen auf Rhodos: Passagier filmt auf Rückflug aus dem Flugzeug

Update vom 24. Juli, 13.08 Uhr: Die Lage auf Rhodos ist im Süden der Insel weiter außer Kontrolle. Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen das Feuer an zwei Fronten einzudämmen. Wind facht die Flammen erneut an. Auf Instagram wird ein Video geteilt, auf dem der Waldbrand aus der Luft zusehen. Der Clip wurde am Montag (24. Juli) aus einem Flugzeug gefilmt.

Feuer wütet weiter auf Urlaubsinsel in Griechenland: Satellitenbild von Rhodos zeigt Riesen-Rauchwolke

Update vom 24. Juli, 12.49 Uhr: Das Feuer auf Rhodos ist verheerend. Seit sieben Tagen brennt es auf der griechischen Urlaubsinsel. Der Rauch zieht Hunderte Kilometer in den Süden, wie auf einem Satellitenfoto des europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus zu sehen ist. Die Aufnahme stammt von Sonntag.

Waldbrände toben auf Rhodos: Plötzlich zeichnet Ministerin ganz anderes Bild – und lockt Urlauber

Update vom 24. Juli, 11.30 Uhr: Griechenland kämpft gegen verheerende Waldbrände. Touristen auf Rhodos am Wochenende Hotels überstürzt verlassen, schliefen am Flughafen, in Turnhallen, in Konferenzzentren oder am Strand. Auf Korfu wurden in der Nacht auf Montag Evakuierungen angeordnet.

Die griechische Tourismusministerin Olga Kefalogianni rührt dagegen die Werbetrommel für einen Urlaub in Griechenland.

„Es gab keine Störungen am Flughafen“, sagte Kefalogianni in einem BBC-Interview. „Nur ein kleiner Teil von Rhodos war betroffen.“ Trotz der Massenevakuierungen aufgrund der Waldbrände von Korfu und Rhodos sollten Urlauber weiter nach Griechenland und auf die Urlaubsinsel fliegen. Auf Rhodos seien weniger als 10 Prozent der gesamten Tourismuskapazität vom Feuer betroffen, sagt Kefalogianni. Dabei bezieht sie sich auf Daten des griechischen Zivilschutzes vom 22. Juli.

Auf die Kritik, dass am Flughafen Rhodos Chaos geherrscht habe und Urlauber auf dem Boden geschlafen hätten, verweist Kefalogianni auf die riesige Evakuierung von 19.000 Menschen, die erfolgreich gewesen sei.

Feuer wüten auf Rhodos und Korfu: Griechische Tourismusministerin Olga Kefalogianni (links) sieht keine Probleme für Urlauber. © Imago/montage

Feuer auf Rhodos: Waldbrand im Süden erneut außer Kontrolle

Update vom 24. Juli, 10.25 Uhr: Auf der Urlaubsinsel Rhodos ist ein Feuer bei der Ortschaft Asklipio wieder aufgeflammt. Das Feuer bewegt sich Richtung Kiotari und Gennadi. Das berichtet das griechische Staatsfernsehen ERT. Die Flammen seien in Häuser eingedrungen, es sind Explosionen zu hören. Einsatzkräfte versuchten den Brand an einem Bach westlich von Kiotari einzudämmen. Bodentruppen und Hubschrauber seien im Einsatz.

Die ganze Nacht über kämpften Freiwillige an der Seite von Einsatzkräften der Feuerwehr. Seit sieben Tagen brennt es auf der Insel Rhodos. Betroffene Bewohner und Urlauber sind in Schulen und Turnhallen oder auch privat untergebracht.

Touristen verlassen die Insel. Fast 1.500 Passagiere wurden bis heute früh (6 Uhr) nach England, Italien und auch Deutschland ausgeflogen, heißt es. Am Flughafen Rhodos habe sich die Lage inzwischen deutlich entspannt. Insgesamt wurden in der Nacht auf Montag 2400 Menschen evakuiert.

Waldbrände in Griechenland: Auf Rhodos versuchen Einsatzkräfte die Feuer an verschiedenen Fronten zu löschen. © Aristidis Vafeiadakis/imago

Evakuierung auf Urlaubsinsel Korfu gestartet

Update vom 24. Juli, 7.07 Uhr: Nicht nur auf den Inseln Rhodos und Korfu, auch in zahlreichen anderen Regionen sind in Griechenland Großbrände ausgebrochen. Auf Korfu begann in der Nacht zum Montag (24. Juli) die Evakuierung der beliebten Ferienortschaft Nisaki. Boote der Küstenwache brachten rund 1000 Urlauber und Einwohner in Sicherheit, wie das Staatsfernsehen berichtete.

Auch auf der Insel Evia, bei Karystos, und auf der Halbinsel Peloponnes nahe der kleinen Hafenstadt Egion wurden am Montagmorgen große Brände gemeldet. Dort wurden zahlreiche Dörfer evakuiert. Niemand sei bislang verletzt worden, teilte der Rettungsdienst mit.

Schwere Waldbrände: Zahlreiche Tiere sterben in den Flammen

Während Urlauber und Einheimische die griechischen Ortschaften mit Bussen und Schiffen verlassen können, bleiben die Wildtiere zurück. Fotos und Videos zeigen am Straßenrand liegende Kadaver von Ziegen, die den Flammen nicht entkommen konnten. Noch ist unklar, wann es den Einsatzkräften gelingt, die Brände zu löschen.

Waldbrandgefahr auf Rhodos bleibt wegen starkem Wind hoch

Update vom 24. Juli, 5.22 Uhr: Die Feuer auf der griechischen Insel Rhodos wüten weiter. In der Nacht zum Montag (24. Juli) kämpften Hunderte Feuerwehrleute dagegen, dass die Flammen auf weitere Dörfer und Ortschaften übergriffen, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete. Mit dem ersten Tageslicht sollen am Montagmorgen erneut Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt werden, teilte die Feuerwehr mit.

Auch am Montag und Dienstag bleibe die Waldbrandgefahr im Südosten der Insel sehr hoch. Grund sei eine Zunahme des Windes. Hoffnung ist jedoch in Sicht: Kommenden Donnerstag (27. Juli) soll die seit zwei Wochen andauernde Hitzewelle in Griechenland vorerst zu Ende gehen und die Temperaturen von über 40 Grad auf 35 Grad sinken.

Wegen starkem Wind breiten sich die Feuer auf Rhodos weiter aus. © Argyris Mantikos/imago

Tausende Urlauber fliehen vor Bränden auf Rhodos – Jetzt auch Korfu betroffen

Update vom 23. Juli, 22.51 Uhr: Auf Korfu spitzt sich die Lage weiter zu. Wegen verheerender Waldbrände werden weitere Urlaubsorte evakuiert. Personen, die sich in Rou, Katavolo, Kentroma, Tritsi, Kokokila, Sarakiniatika, Plagia, Kalami, Vlachatika und Kavalerena aufhalten, sollen sich nach Ipsos flüchten. Das erklärte das Ministerium in einer Mitteilung auf Twitter.

Update vom 23. Juli, 22.02 Uhr: Nach Rhodos muss eine weitere griechische Insel Evakuierungsmaßnahmen einleiten. Auch auf Korfu sind die Waldbrände dermaßen heftig, dass mehrere Ortschaften geräumt werden müssen. Nach Angaben des Ministeriums für Umweltkatastrophen und Zivilschutz wurden Urlauber und Einheimische aus den Orten Megoula, Santa, Porta, Palia Perithia und Sinies evakuiert. Sie wurden zunächst in die Hafenstadt Kassiopi verbracht.

Waldbrände auf Rhodos: Deutscher Familienvater berichtet über Evakuierung – „Sind nur froh, da raus zu sein“

Update vom 23. Juli, 15.06 Uhr: Die griechische Insel Rhodos gilt seit Jahren als beliebtes Urlaubsziel. Doch schwere Waldbrände haben zahlreichen Urlaubern die Ferien zur Feuerhölle gemacht. Eine Familie aus dem niedersächsischen Garbsen berichtete der Bild, wie dramatisch sich die Lage vor Ort darstellte. „Am Vormittag hatte die Reiseleitung uns noch beruhigt. Die Feuer seien weit weg. Zwei Stunden später mussten wir vor dem Rauch fliehen“, meinte der Familienvater. Man sei nach etwa 12 Stunden in einer provisorischen Unterkunft gelandet und habe dort auf dem Boden geschlafen.

Am Dienstag geht es für die Familie zurück nach Deutschland, den Flug nach München organisierte der Familienvater selbst. „Wir sind einfach nur froh, da raus zu sein“, bekräftigte er.

Feuer auf Rhodos: Griechenland startet „größte Evakuierungsaktion“ aller Zeiten

Update vom 23. Juli, 15.06 Uhr: Auf der Insel Rhodos wüten weiter schwere Waldbrände. Fast 20.000 Menschen sind vor den Flammen aus Dörfern und Hotels seit Samstag evakuiert worden. Das teilte die griechische Regierung am Sonntag mit. Laut Polizei handle es sich um „größte Evakuierungsaktion“, die es jemals in Griechenland gegeben habe. 16.000 Menschen wurden auf dem Landweg und 3.000 auf dem Seeweg in Sicherheit gebracht.

Touristen wurden in Schulen, Sporthallen, Konferenzräumen notdürftig untergebracht. Viele Urlauber sind angesichts der schrecklichen Lage voll des Lobes für die Bewohner von Rhodos. „Wir haben die Nacht in einer Schule im Zentrum von Rhodos verbracht“, schreibt Twitter-Nutzer namens JMcMahon88. „Wir sind hier um 4 Uhr morgens angekommen. Die Einheimischen hatten Essen, Wasser und Schlafsäcke für die Leute besorgt – unglaublich.“

Feuer im Urlaubsparadies: Reiseveranstalter TUI bringt keine Touristen mehr nach Rhodos

Update vom 23. Juli, 14.49 Uhr: Noch am Morgen und Vormittag landeten etliche Maschinen, die Urlauber in ihre Ferien nach Rhodos brachten; ungeachtet der heiklen Lage, die vor allem im Süden und im Landesinnere der Insel herrscht.

Mit TUI reagiert nun der erste deutsche Reiseveranstalter auf das Touristen-Chaos rund um die heftigen Waldbrände – und sagt vorerst alle geplanten Reisen auf die griechische Ferieninsel ab. Kunden könnten demnach kostenfrei umbuchen oder stornieren.

Der Waldbrand auf Rhodos ist außer Kontrolle. Tausende mussten bereits fliehen. © Argyris Mantikos/dpa

Urlauber berichten von Bränden auf Rhodos – Fühlt sich an „wie das Ende der Welt“

Update vom 23. Juli, 13.35 Uhr: Tausende Touristen müssen Rhodos verlassen – zu groß die Gefahr durch das lodernde Feuer. Gegenüber Sky News berichtet ein britischer Urlauber, Ian Murison, von der Evakuierung. Er hielt sich in der Region Kiotari auf Rhodos aus. Die Flucht vor den Flammen fühlte sich „buchstäblich wie das Ende der Welt“ an, beschreibt er.

Während dem Abendessen sah Murison plötzlich „wie im Film“ dunkle Wolken über ihm vorbeiziehen. Nachdem den Gästen zunächst gesagt worden sei, sie sollen im Hotel bleiben, wurde wenig später die Evakuierung mit Booten angekündigt. Der Strand sei daraufhin von Koffern übersät gewesen, alle wollten die Urlaubsinsel möglichst schnell verlassen. „Plötzlich sprangen die Flammen in den Himmel, und der Himmel war in der Ferne komplett orange“, so Murison über den Ausnahmezustand.

Während die Urlaubsgäste auf die Boote stiegen, sei es zu Drängeleien gekommen. Viele Kinder haben geweint, erinnert sich der Brite. „Es herrschte eine allgemeine Panik“. Aktuell läuft die Evakuierung noch – viele Hotels und Häuser sind vor den Flammen nicht sicher. Laut der griechischen Polizei handelt es sich um die größte Evakuierung in der Geschichte Griechenlands.

Tausende Urlauber fliehen vor Waldbrand auf Rhodos – bislang größte Evakuierung Griechenlands

Update vom 23. Juli, 11.20 Uhr: Die Evakuierung auf der Urlaubsinsel Rhodos geht weiter. Nach Angaben der griechischen Regierung wurden seit Samstag 19.000 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden. Insgesamt zwölf Dörfer sowie zahlreiche Hotels seien aufgrund der sich ausbreitenden Feuer geräumt worden.

Wie die Polizei erklärt, wurden rund 16.000 Menschen auf dem Landweg mit Bussen und anderen Fahrzeugen sowie 3000 Menschen mit Schiffen von der Insel gebracht. Wie das Büro von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Sonntag (23. Juli) mitteilte, handelt es sich damit um die größte Evakuierungsaktion, die es jemals in Griechenland gegeben habe.

Brände auf Rhodos wüten weiter – „Kein Feuer, das morgen vorbei ist“

Update vom 23. Juli, 6.24 Uhr: Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos wütet weiterhin ein schwerer Waldbrand. Nachdem bereits am Samstag (22. Juli) Tausende Menschen in Sicherheit gebracht wurden, ging die Evakuierung in der Nacht zum Sonntag weiter. Insgesamt rund 30.000 Menschen seien bislang von der Insel evakuiert worden – mehr als 2000 Menschen, darunter zahlreiche Urlauber, seien mit Schiffen von den Stränden abgeholt worden, wie die griechische Küstenwache mitteilte.

Auch Busse waren zur Evakuierung über den Landweg im Einsatz. Einige Touristen mussten sich wegen durch Flammen versperrter Straßen zu Fuß durchschlagen. Zahlreiche Urlauber und auch einige Einheimische wurden für die Nacht in Turnhallen, Schulgebäuden und Hotel-Konferenzzentren untergebracht.

Nach Angaben des griechischen Senders ERT mussten Feuerwehrleute nahe Lardos in einem Kloster Schutz suchen. „Das ist kein Feuer, das morgen oder übermorgen vorbei ist“, sagte Feuerwehr-Sprecher Vassilis Varthakogiannis dem Sender Skai TV. Der Brand auf Rhodos werde „uns tagelang zu schaffen machen“.

Waldbrände auf Rhodos – die Lage könnte länger anhalten

Erstmeldung vom 22. Juli, 20.24 Uhr: Rhodos – Der Süden Europas hat seit Tagen mit Hitze und Trockenheit zu kämpfen. Bei Temperaturen um 40 Grad Celsius, teilweise darüber, „schmilzt Spanien“, die Krankenhäuser in Italien sind überfüllt. Vor allem das Risiko für Mensch und Tier durch gefährliche Waldbrände steigt dadurch enorm. Bereits im Juni befürchteten viele, dass sich die Dürre und Hitze auf den Sommerurlaub auswirken könnte.

Aufgrund von anhaltenden Waldbränden und starken Winden mussten nun auch Tausende Touristen auf der griechischen Insel Rhodos evakuiert werden. Nach Expertenmeinung könnte die extreme Lage auch noch länger anhalten.

Griechenland kämpft mit „schwierigstem Brand“ – Tausende Touristen auf Rhodos evakuiert

Die seit drei Tagen tobenden Waldbrände auf der auch unter deutschen Urlaubern beliebten Ferieninsel Rhodos gerieten am Samstagnachmittag (22. Juli) außer Kontrolle. Mehrere Hotels und Pensionen im Südosten der Insel mussten daher örtlichen Medien zufolge evakuiert werden.

Der staatliche Rundfunk berichtete am Samstagabend in einer Sondersendung, dass 8000 Menschen den Süden der bei Touristen beliebten Insel auf dem Landweg verlassen hätten. Die Zahl könne noch höher liegen, hieß es. Zuvor hatte ein Sprecher der Feuerwehr mitgeteilt, dass 2000 Menschen mit Booten von den Küsten südlich von Lindos in Sicherheit gebracht worden seien. Wie viele Menschen auf dem Landweg flohen, war am Samstagabend aus offiziellen Quellen noch nicht bekannt.

„Es ist der schwierigste Brand, mit dem wir kämpfen müssen“, sagte ein Sprecher der griechischen Feuerwehr gegenüber dem Athener TV-Sender Skai. Betroffen seien Hotels des Küstenabschnitts von Kiotari, die rund 55 Kilometer südlich von Rhodos Stadt liegen. „Die Rauchbildung ist so stark, dass man kaum atmen kann“, zitierte der Sender den Vize-Bürgermeister von Rhodos, Konstantinos Traraslias.

Grund dafür, dass die Brände außer Kontrolle gerieten, seien neben den hohen Temperaturen und der Trockenheit auch starke Winde. Griechischen Informationen zufolge wehten auf Rhodos Winde der Stärke sechs. Gemessen wurden teilweise auch 38 Grad Celsius.

Twitter-Videos zeigen verheerende Waldbrände auf Rhodos: Menschen fliehen in Massen

Die evakuierten Menschen werden den Angaben zufolge in die südlicher gelegene Kleinstadt Gennadi gebracht. Dort seien sie in anderen Hotels untergebracht. Wie viele andere der zahlreichen griechischen Inseln lebt Rhodos fast ausschließlich vom Tourismus. Auf 150.000 Einwohner kommen laut Deutschlandfunk jährlich etwa 2,5 Millionen Touristen – etliche davon reisen aus Deutschland an, um hier ihren Urlaub zu verbringen.

Videos auf Twitter zeigen Menschenmengen, größtenteils Touristen, die mit Koffern vor den dichten Rauchschwaden fliehen. Laut einer Nutzerin flüchteten viele aus ihren Hotels. Die Videoaufnahmen sind in einen rötlichen Filter gehüllt. Inwiefern die Waldbrände geplante Urlaubsreisen betreffen könnten, die in den nächsten Tagen anstehen, ist derzeit nicht bekannt.

Ähnliche Lage forderte 1987 rund 1300 Menschenleben in Griechenland

„Uns stehen noch schwierigere Zeiten bevor“, sagte ein Sprecher der griechischen Feuerwehr am Samstag im Staatsfernsehen. Die Gefahr von Bränden sei längst nicht gebannt. Auch in der Nähe von Athen brannten zuletzt große Waldstücke, das Feuer dort und Brände auf der Halbinsel Peloponnes seien vorerst unter Kontrolle gebracht, könnten aufgrund der Dürre aber wieder aufflammen.

Erschwerend komme hinzu, dass die derzeitige Hitzewelle wohl noch etwas andauern könnte. Kommenden Mittwoch soll ein neuer Höhepunkt mit Temperaturen um die 46 Grad in Südgriechenland erreicht werden. „Wenn es so weitergeht, könnte diese Hitzeperiode die längste seit dem Beginn der Messung in Griechenland werden“, schätzt einer der führenden griechischen Meteorologen Konstantinos Lagouvardos.

Im Juli 1987 waren in Griechenland bei einer ähnlichen Hitzewelle nach Schätzungen 1300 Menschen ums Leben gekommen. Experten sehen derweil die anhaltenden Dürreperioden und zunehmenden Waldbränden als direkte Folge des Klimawandels. (rku/dpa)