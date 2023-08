Hollywood-Filmkulisse in Italien völlig überlaufen: Behörden schreiten ein

Von: Mark Stoffers

Teilen

Hoffnungslos überlaufen: Eine berühmte Hollywood-Filmkulisse am Comer See schiebt dem Andrang der Italien-Urlauber einen deutlichen Riegel vor.

Comer See – Der Comer See in Italien gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen für Touristen aus aller Welt. Vor allem im Sommer tummeln sich hier Unmengen an Urlaubern, die am See das Dolce Vita in seiner reinsten Form genießen. Doch genau dieser Trubel hat seine Schattenseiten. Schließlich gehen mit dem Tourismus, der auch einiges an Geld in Kassen spült, volle Städte, überfüllte Strände und falsches Verhalten von Urlaubern einher, die Italien dazu zwingen, mancherorts mit Bußgeldern hart durchzugreifen.

Hollywood-Filmkulisse in Italien: Beliebte Villa hoffnungslos überlaufen – Behörden am Comer See greifen ein

Gleiches gilt für beliebte Touristen-Hotspots, die abseits der bekannten Städte und Sehenswürdigkeiten in Italien bei Urlaubern hoch im Kurs stehen. Dabei spielt, wie an der Amalfiküste oder in Cinque Terre, auch die Selfie- oder Video-Tauglichkeit für Instagram oder TikTok zunehmend eine wichtige Rolle. Einige Attraktionen versprühen dabei mehr oder weniger Glanz und Glamour, die Touristen, Influencer und jene, die es sein oder noch werden wollen, anziehen wie Motten das Licht.

Zu ersterem gehört auch die bekannte Villa del Balbianello am Comer See. Sie ist eine der angesagtesten Attraktionen in Italien und erfreut sich nicht erst seit gestern beinahe überwältigender Beliebtheit.

Hollywood-Filmkulisse in Italien: Bekannte Villa war in James Bond oder Star Wars zu sehen

Ihre Bekanntheit verdankt die Villa am Comer See über die Grenzen Italiens, nicht zuletzt ihren auf Auftritten als Hollywood-Filmkulisse in Blockbustern wie dem James-Bond-Film „Casino Royale“ oder dem zweiten Teil der „Star Wars“-Reihe, „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“. Und obwohl Tourismus in Lombardei längst kein Fremdwort ist, sprengt der Andrang bei der Villa del Balbianello in diesem Jahr alles vorher dagewesene.

Die Villa del Balbianello zählt mit ihrer Traumlage am Comer zu einer der bekanntesten Filmkulissen in Italien. Doch die Berühmtheit steht dem Anwesen nicht gut zu Gesicht, da Horden von Touristen das Anwesen überfrachten © IMAGO / Wirestock

Während einige Urlauber sich über das teure Italien oder einen leeren Teller für zwei Euro beschweren, schockiert von einem Restaurant-Service sind, haben die Massen an Italien-Touristen dazu geführt, dass die zuständigen Behörden am Comer See sich nach Angaben von stol.it gezwungen sahen, drastische Maßnahmen zu ergreifen.

Berühmte Hollywood-Kulisse hoffnungslos überlaufen: Behörden ergreifen entschiedene Maßnahmen

Während einem Urlauber-Magnet im deutschen Nachbarland wegen des Massentourismus die Hutschnut reißt, begrenzt die Villa del Balbianello am Comer See „zum ersten Mal in der Geschichte“ die täglich zugelassene Anzahl an Menschen, wie der Umweltschutzverband FAI mitteilt. Die Maßnahme trat bereits am 3. August in Kraft: Pro Tag dürfen demnach nur noch 1200 Personen die berühmte Hollywood-Kulisse in Italien besichtigen. Hochgerechnet auf einen Monat sind das etwa 10.000 Besucher weniger.

Selbstverständlich werde dies finanzielle Auswirkungen haben, erklärte die Stiftung zur Besucher-Beschränkung. Die Maßnahme sei jedoch nötig, um die Villa „zu schützen“. Wer die berühmte Villa in seinem Italien-Urlaub dennoch zu Gesicht bekommen will, muss vorab ein Online-Ticket buchen. Ob diese drastische Maßnahme am Ende die Horden von Besuchern