Sogar Inkasso-Brief droht: Welche drei Maut-Fehler Sie im Pfingsturlaub in Italien vermeiden sollten

An der Telepass-Spur geht die Schranke nicht auf, wenn nicht berechtigt. An den meisten Telepass-Spuren kann vorher noch auf die richtige Spur ausweichen ohne Probleme.

Die PKW-Maut in Deutschland ist, so scheint´s mir, an der Unfähigkeit des verantwortlichen Ministers, der Unwilligkeit sich in Brüssel durchzusetzen und dem Gerechtigkeitsfanatismus diverser Neidgruppierungen gescheitert ..... ich denke noch an die in Schnappatmung verfallenden Gruppierungen, die beim Entwurf feststellten, daß der Porsche genauso teuer kommt wie der Smart.