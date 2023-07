Junge Frau verschwindet im Urlaub spurlos: Polizei findet Auto von Céline Cremer – Statement veröffentlicht

Von: Jennifer Lanzinger

Die Belgierin Céline Cremer verschwand plötzlich während ihres Australien-Urlaubs. Nun hat die Polizei ihr Auto gefunden. © Tasmania Police/Montage

Bereits seit Mitte Juni gilt Céline Cremer aus Belgien als vermisst. Die junge Frau verschwand im Urlaub in Australien, nun äußerte die örtliche Polizei neue Details.

Tarkine/Australien – Seit etwa zwei Wochen gibt es keinerlei Spur von einer jungen belgischen Frau, Céline Cremer gilt noch immer als vermisst. Sie wird seit dem 17. Juni in einem Regenwald auf der Insel Tasmanien in Australien vermisst. Am Donnerstag, dem 29. Juni, äußerte die örtliche Polizei ihre große Besorgnis um die junge Touristin. Nach Angaben der Polizei besteht für die 31-Jährige kaum eine Überlebenschance in der Wildnis.

Céline Cremer aus Belgien vermisst: Junge Frau verschwindet spurlos beim Wandern

Céline Cremer wurde zuletzt am Samstag, dem 17. Juni, in einer kleinen Stadt im Nordwesten Tasmaniens gesehen. Das Auto der jungen Frau wurde am Montag, dem 26. Juni, auf einem Parkplatz im Tarkine-Regenwald entdeckt. Laut Polizeiangaben wird vermutet, dass der weiße Honda bereits seit mindestens neun Tagen dort stehen könnte. Céline Cremer hatte Ausrüstung für einen leichten Spaziergang bei sich. Sollte die belgische Touristin tatsächlich in der Wildnis verschwunden sein, sind ihre Überlebenschancen äußerst gering. Die Polizei betont, dass der australische Winter auf der Insel vor der Südspitze Australiens sehr kalt ist.

Suchaktionen, die auch den Einsatz von Drohnen und Hubschraubern umfassten, blieben bisher ergebnislos und wurden zudem durch schlechtes Wetter erschwert. In dieser Woche fielen die nächtlichen Temperaturen in der Region Tarkine auf den Gefrierpunkt, begleitet von Regen und sogar Schneefall. „Die Wetterbedingungen der vergangenen Tage waren herausfordernd“, sagte Polizistin Anthea Maingay.

Nach Einschätzung von Medizinern wäre es in solchen Bedingungen in der Wildnis vermutlich unmöglich, zu überleben. Doch ob die junge Frau tatsächlich in der Wildnis verschwunden ist oder möglicherweise Opfer eines Verbrechens wurde, kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Backpackerin verschwindet in Australien: Örtliche Polizei sucht unermüdlich nach Céline Cremer

Die Suche nach Cremer werde zwar fortgesetzt, „aber wir haben es mit extrem dichtem Buschland zu tun und die schwierigen Wetterbedingungen werden sich in den kommenden Tagen voraussichtlich noch verschlechtern“, fügte Maingay hinzu.

Auch die Schwester der vermissten Backpackerin wendet sich über Social Media an die Öffentlichkeit und teilt ein Foto ihrer Schwester, in der Hoffnung, Hinweise zum Verschwinden von Céline Cremer zu erhalten. In einem Statement am Donnerstag (29. Juni) gab die örtliche Polizei bekannt, dass der Wanderweg vorübergehend für die Öffentlichkeit gesperrt bleibt.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Jennifer Lanzinger sorgfältig überprüft.