Toyota-Fahrerin verunglückt auf Autobahn-Rastplatz

Auf einem Autobahn-Rastplatz ist eine Frau mit ihrem Wagen gegen einen riesigen Stein geprallt. Bei der Kollision überschlug sich plötzlich das Auto.

Bielefeld (NRW) – Ein folgenschwerer Autounfall ereignete sich am vergangenen Wochenende an der A2 in Nordrhein-Westfalen. Eine Frau (40) aus dem Kreis Herford war mit ihrem Wagen in Fahrtrichtung Hannover unterwegs. Sie wollte eine Pause einlegen und verließ die Autobahn.

Auf dem A2-Rastplatz Obergassel bei Bielefeld (NRW) überschlug sich die Toyota-Fahrerin, wie das Nachrichtenportal owl24.de* aus Bielefeld* berichtete. Die Verkehrsteilnehmerin war zuvor mit einem Findling zusammengeprallt. Nähere Details zu dem Unglück lesen Sie bei den Kollegen aus Ostwestfalen-Lippe*.