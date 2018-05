Tragischer Todesfall: Streit auf der Autobahn eskaliert - junge Frau bezahlt mit dem Leben

Es ist eine tragische Geschichte: Nach einem heftigen Streit stürmt eine junge Frau auf die Autobahn - und wird von einem Lkw erfasst.

Porta Westfalica - Eine 22-jährige Frau ist auf der A2 nahe Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen nach einem Streit am Mittwochabend tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es in dem Auto, in dem die Frau saß, zu einer heftigen Meinungsverschiedenheit.

Der Fahrer stoppte den Wagen am Mittwochabend auf dem Seitenstreifen. Die 22-Jährige öffnete die Tür, stieg aus und rannte auf die Autobahn. Dort erfasste ein Lastwagen die Frau und schleuderte sie auf die Fahrbahn, wo sie von einem anderen Fahrzeug überrollt wurde.

Ersthelfer und die herbeigerufene Polizei rangen vergeblich um das Leben der jungen Frau: Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die 22-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

dpa/fn

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Patrick Seeger