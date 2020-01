Drama: 3-Jähriger stürzt beim Spielen aus Fenster zehn Meter in die Tiefe

Ein kleiner Junge (3) am ist Dienstagabend in Iserlohn beim Spielen zehn bis zwölf Meter tief aus einem Fenster gestürzt. (Symbolbild).

Tragödie am frühen Dienstagabend in NRW

Tragödie am Dienstagabend in NRW: Dort stürzte ein kleiner Junge (3) beim Spielen zehn bis zwölf Meter in die Tiefe.