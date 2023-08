US-Moderatoren-Legende gestorben – Trauer um Bob Barker

Von: Felix Durach

Der US-amerikanische Showmaster Bob Barker ist im Alter von 99 Jahren gestorben. © Damian Dovarganes/dpa

Millionen von US-Amerikaner sahen über ein halbes Jahrhundert hinweg seine TV-Shows. Nun hat Bob Barker die Bühne für immer verlassen.

Los Angeles – Als Moderator der beliebten Game-Show „The Price is Right“ prägte er über Jahrzehnte hinweg die US-amerikanische Fernsehgeschichte. Nun ist der Moderator Bob Barker im Alter von 99 Jahren gestorben. „Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass der größte MC (Master of Ceremonies) der Welt, der je gelebt hat, Bob Barker, uns verlassen hat“, zitiert der US-Nachrichtensender NBC Barkers Pressesprecher Roger Neal.

Bob Barker ist tot: US-Moderatoren-Legende stirbt im Alter von 99 Jahren

Barker übernahm im Jahr 1972 die Moderation bei „The Price ist Right“ und behielt diese bis ins Jahr 2007 hinein. Bei seinem letzten Auftritt in der Sendung war Barker 83 Jahre alt. In seiner Zeit als Moderator der Show prägte der die in den USA sehr beliebte Sendung und die Entwicklung der TV-Moderation an sich. „The Price is Right“ läuft 16 Jahre nach Barkers Rücktritt weiter mit einem anderen Moderator.

Im Laufe seiner langen TV-Karriere, die über ein halbes Jahrhundert andauerte, wurde Barker mit 19 Emmy-Trophäen ausgezeichnet. 1976 wurde er mit einem Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“ verewigt. Der Showmaster war zudem als engagierter Tierschützer bekannt. Als langjähriger Moderator von Miss-Amerika-Wahlen weigerte er sich etwa 1987, eine Show zu leiten, falls die Kandidatinnen echte Pelze tragen würden. Die Veranstalter des Wettbewerbs lenkten daraufhin ein, die Anwärterinnen um den Titel der Miss USA liefen mit künstlichen Pelzen über die Bühne.

„The Price is Right“-Moderator gestorben – Bob Barker prägte das US-Fernsehen

Einem jüngeren Publikum dürfte Bob Barker auch durch seinen Gastauftritt in der TV-Serie „How I met your Mother“ bekannt sein. In der zweiten Staffel der Serie dreht sich die Episode „Showdown“ über die Teilnahme bei „The Price is Right“. Barker spielte sich dabei selbst.

Die Moderatoren-Legende lebte zuletzt in Los Angeles. Barkers Ehefrau Dorothy Jo Gideon starb bereits im Jahr 1981 an Lungenkrebs. Das Paar hatte keine Kinder. (fd mit dpa)