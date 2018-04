Teenagerin kann plötzlich ihre SMS nicht mehr lesen - der Arzt hat eine schreckliche Diagnose

Die 19-jährige Charlotte Taylor kann plötzlich ihre SMS nicht mehr lesen - der Arzt hat eine schreckliche Diagnose für sie.

Bromsgrove - Das Leben der jungen Britin sollte sich schlagartig ändern! Zu Beginn hatte die 19-jährigen Charlotte Taylor plötzlich Schwierigkeiten ihre Nachrichten auf dem Smartphone zu lesen, wie dailystar berichtet. Dieses ungewöhnliche Symptom konnte auch ein Mediziner zunächst nicht einordnen: „Wir haben sie zu einem Arzt geschickt, doch der konnte nichts finden“, berichtete der Vater John Taylor (52) Birmingham Live über die Vorboten von Charlottes Krankheit.

Die zielführende Diagnose, dass die Sehnerven der jungen Frau angeschwollen waren, stellte schließlich ein Optiker. Die Schlussfolgerung: In Charlottes Kopf und hinter ihren Augen herrscht hoher Druck. Diese alarmierende Erkenntnis veranlasste den Optiker zu schnellem Handeln. Umgehend verwies er die 19-Jährige an eine Augenklinik, wo sie direkt in die Notaufnahme geschickt wurde.

+ Charlotte Taylor und ihr Freund gingen durch eine sehr harte Zeit.

Die schockierende Diagnose

Im Februar erreichte die Britin dann die Diagnose: „[...] Ein Arzt bestätigte, dass sie einen Tumor im Gehirn hat“, erinnert sich der Vater an die Zäsur im Leben seiner 19-jährigen Tochter. Weiter berichtete er, dass als Behandlungsmaßnahmen lediglich Chemotherapie und Bestrahlung in Frage kamen, da der Tumor inoperabel sei. Dann begann der Horror! Wie die Geschichte ausging, lesen Sie auf extratipp.com*.

