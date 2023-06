„Ortschaften können mitten im Revier liegen“ – So verhalten Sie sich, wenn Sie einem Wolf begegnen

Zusammentreffen eher selten

Von Karolin Schäfer schließen

Eine Begegnung mit dem Wolf in deutschen Wäldern ist selten. Sollte Sie doch mal auf das Wildtier treffen, gilt es einiges zu beachten.

Kassel – Er wurde lange verteufelt und galt als ausgerottet – seit 2000 ist er zurück: Der Wolf in Deutschland ist wieder heimisch. Hin und wieder kann es also vorkommen, dass Menschen oder Tiere auf einen Wolf treffen. Doch wie verhält man sich in einer solchen Situation? Im Überblick, was Sie wissen müssen.

Wolfsbegegnung: 161 Rudel leben in Deutschland

Der Fortbestand der Wölfe gilt hierzulande zwar noch nicht als gesichert, inzwischen leben in Deutschlands Wäldern aber 161 Wolfsfamilien, informierte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Die meisten von ihnen halten sich vor allem im Norden und Osten des Landes auf.

Geprägt von Märchen und Schauergeschichten hält sich allerdings bis heute das Bild vom „bösen“ Wolf in den Köpfen vieler Menschen. Dabei zählen wir überhaupt nicht ins Beuteschema des Tieres. Wölfe haben sich vielmehr auf Huftiere spezialisiert, besonders Rehe und Wildschweine, schrieb der Nabu. Grundsätzlich sind Wölfe gegenüber dem Menschen also eher scheu. Seit seiner Rückkehr habe es noch keine aggressiven Begegnungen gegenüber Menschen gegeben.

In der Region Kassel wurde vor Kurzem ein Wolf gesichtet. Auch im Schwalm-Eder-Kreis treibt sich offenbar ein Wolf umher, der Anwohner und Landwirte verunsichert. Werden Wölfe also zur Gefahr für Menschen in Deutschland?

Wolf in Deutschland: So verhalten Sie sich bei einer Begegnung

Es mag beängstigend wirken, Anlass zur Panik sind Sichtungen der Wildtiere aber erstmal nicht. „Meistens weichen die Wölfe dem Menschen aus, noch ehe er sie bemerkt hat“, hieß seitens des Bundesministeriums für Umwelt- und Naturschutz. Ein direktes Zusammentreffen von Wölfen auf Menschen sei daher sehr selten. Sollten Sie doch mal auf den Vierbeiner treffen, gilt es laut Nabu einiges zu beachten:

Ruhe bewahren, Abstand halten und dem Wolf die Möglichkeiten geben, sich zurückzuziehen

Nicht weglaufen, sondern stehen bleiben und beobachten

Niemals die Tiere anlocken, anfassen oder verfolgen

Niemals einen Wolf füttern

Sollte sich der Wolf nicht gleich zurückziehen, lässt er sich laut Nabu leicht verscheuchen. Das funktioniert, indem man das Tier laut anspricht, in die Hände klatscht oder sich groß macht. Bei Jungtieren könnte es etwas anders aussehen: Sie sind neugieriger und trauen sich womöglich näher an den Menschen heran. Es kommt bei den Begegnungen aber nicht zu einer panischen Flucht des Tieres, „sondern der Wolf zieht sich meist gelassen und bedacht zurück“, so der Nabu. Melden kann man Begegnungen mit dem Tier bei den jeweiligen Bundesländern.

Wie verhält man sich, wenn Wolf und Hund zusammentreffen?

Und wie verhalten Sie sich bei einer Wolfsbegegnung mit ihrem Hund? Laut Bundesministerium können Wölfe noch immer mit Hunden kommunizieren, betrachten sie unter Umständen also als Artgenossen. Das kann zu „Missverständnissen“ führen, da sich Hunde nicht wie Wölfe verhalten.

+ Sollte der Mensch mal auf einen Wolf treffen, gilt es einiges zu beachten. Wichtig ist, nicht wegzulaufen und ruhig zu bleiben. © Willi Rolfes/imago

Das Ministerium rät: Hunde sollten in Wolfsgebieten angeleint und nahe ihrem Besitzer sein. „Die Nähe seines Besitzers ist der beste Schutz für den Hund“, hieß es. Kommt es zu einem Zusammentreffen, sollten Sie ihren Hund zu sich rufen und sich langsam zurückziehen – mit Blickkontakt zum Wolf. Zeigt das Wildtier weiter Interesse an ihrem Vierbeiner, sollte man durch laute Geräusche auf sich aufmerksam machen.

Wolf-Sichtungen nahe Siedlungen sind nicht ungewöhnlich

Dass Wölfe in auch mal an Siedlungen und Straßen vorbeistreifen, sei nicht außergewöhnlich, erklärte der Nabu. „Bei einer Reviergröße von durchschnittlich 200 km² liegt es nahe, dass auch Ortschaften, Straßen und Gehöfte mitten im Wolfsrevier liegen können.“ Im Werra-Meißner-Kreis haben ein oder mehrere Wölfe in der Nähe einer Ortschaft eine ganze Schafherde gerissen. (kas)

Rubriklistenbild: © Willi Rolfes/imago