Triebwerkschaden: Riesen-Airbus A380 muss notlanden

Wegen eines Triebwerkschadens hat eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Air France im Osten Kanadas notlanden müssen.

Goose Bay - Eines der vier Triebwerke des Riesen-Airbus A380 sei "ernsthaft beschädigt" gewesen, teilte ein Sprecher der Fluggesellschaft am Samstagabend in der französischen Hauptstadt mit. Die Maschine war auf dem Weg von Paris nach Los Angeles, als über Grönland das Triebwerkproblem aufgetreten sei, sagte der Sprecher. Der Flug 066 sei dann umgeleitet worden und die Maschine am späten Nachmittag ohne weitere Probleme auf dem Militärflughafen von Goose Bay im Osten Kanadas gelandet. Alle 520 Menschen an Bord, 496 Passagiere und 24 Crew-Mitglieder, seien unverletzt aus dem doppelstöckigen Flugzeug gebracht worden, sagte der Sprecher weiter. Air France hat insgesamt zehn Maschinen vom Typ A380, des größten Passagierflugzeugs der Welt.

afp

