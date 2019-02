Alarm in Großstadt! Trinkwasser blau gefärbt

In Teilen Heidelbergs hat sich am Donnerstagmorgen das Leitungswasser blau gefärbt. (Symbolfoto)

Amtliche Warnung in Heidelberg und Dossenheim

In der Universitätsstadt Heidelberg hat es am Donnerstagmorgen eine amtliche Warnung gegeben. Der Grund: In Teilen der Stadt hat sich das Trinkwasser blau gefärbt!