Fluggäste erleben Horror-Trip: Wilde Turbulenzen schleudern Airbus-Passagiere an die Decke

Von: Bjarne Kommnick

Auf einem Flug von Air China ist es zu schweren Turbulenzen gekommen. © Sina Weibo

Horrorszenario in der Luft: Auf einem Inlandsflug der Air China kam es zu Turbulenzen. Insassen wurden verletzt. Eine Video-Aufnahme fing den Schockmoment ein.

Peking – Auf dem Flug CA1524 der Fluggesellschaft Air China von Shanghai in die chinesische Hauptstadt Peking ist es zu besonders heftigen Turbulenzen gekommen. Bordpersonal und Passagiere wurden dabei an die Decke der Maschine geschleudert, berichtet die Global Times. Zwei Insassen wurden verletzt. Passagiere schildern nur ihren Horror-Trip auf Social Media – auch ein Video des Vorfalls kursiert im Netz.

Fluggesellschaft Air China Gründung 1. Juli 1988 Hauptsitz Peking, China Angestellte 26.206

Plötzlicher Höhenverlust in Flugzeug – Insassen gegen Decke geschleudert und verletzt

Rund 30 bis 40 Minuten vor der geplanten Landung an Flughafen Peking sei es zu den schweren Turbulenzen aufgrund eines plötzlichen Höhenverlusts gekommen. Es folgte ein abrupter Anstieg der Maschine. Dabei hätten sich ein Flugbegleiter und ein Gast Verletzungen gezogen. Sie seien umgehend nach der Landung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Xing Lida, außerordentlicher Professor an der China University of Geosciences und bekannter Blogger auf Chinas Twitter-ähnlichem Sina Weibo, war ebenfalls im Flugzeug. Auf der Social-Media-Plattform erklärt er: „Die erste Hälfte des Fluges verlief recht reibungslos. Dann kam es jedoch zu einem plötzlichen Abfall, der alle erschreckte“.

„Möchte Flugbegleitern großen Respekt aussprechen“: Passagier lobt Bordpersonal nach Turbulenzen

„Ich sah, wie eine Frau in den Vierzigern und eine Flugbegleiterin, die die Frau mit ihrem Körper zudeckte, beide an die Decke geworfen wurden. Die Decke brach und das Ausgangsschild fiel neben meinen Füßen auf den Boden“, sagte Xing. Demnach wurden die beiden nicht schwerer verletzt. „Es gibt einige Verstauchungen und oberflächliche Verletzungen“, so Xing.

Ein Lob spricht der Blogger an die Flugbegleiter von Air China aus: „Ich möchte den Flugbegleitern von Air China meinen großen Respekt aussprechen. Trotz ihrer eigenen Angst sprangen sie auf, um die Passagiere zu schützen, die ihre Sicherheitsgurte nicht angelegt hatten, und hielten sie fest. Anschließend leisteten sie Hilfe für die Verletzten.“ Er erklärt: „Ich schätze ihr Engagement und ihre Professionalität wirklich“, so der Passagier.

„Gott sei Dank, wir leben“: Passagiere schildern Erfahrung nach schweren Turbulenzen

Andere Passagiere berichten auf chinesischen Social-Media-Plattformen, dass während des Vorfalls Wasserflaschen und Kissen durch die Maschine geflogen seien. Viele Passagiere hätten währenddessen geschrien. Ein Video zeigt den Moment der Turbulenzen im Flugzeug. Ein Fluggast postet nach dem Vorfall: „Gott sei Dank, wir leben!“

Insgesamt habe der Flug von Air China trotz der Turbulenzen den Flughafen nur mit einer kurzen Verzögerung erreicht, anders als bei einem Flug von Easy-Jet, der zu schwer war, um abzuheben. Zudem erklärte Air China nach dem Vorfall, dass die Airline sich auch um die bestmögliche Behandlung für die verletzten Insassen sorgen wolle.

Heftige Turbulenzen im Flugzeug: Das sind die Ursachen dafür

Klare Luftturbulenzen würden auftreten, wenn in der Atmosphäre turbulente Luftströme herrschen, die von Bordradarsystemen von Flugzeugen nicht erkannt werden können. Solche schweren Turbulenzen ereignen sich fast jede Woche weltweit, erklärte Chen Jianguo, ein leitender Pilot, gegenüber thepaper.cn.

Obwohl starke Turbulenzen zu Schäden an der Flugzeugausrüstung führen können, stellen sie im Allgemeinen keine nennenswerten Sicherheitsrisiken dar, so der Pilot. Er appellierte an die Passagiere, sich bei solchen Ereignissen anzuschnallen und nicht in Panik zu geraten, da solche Turbulenzen innerhalb der strukturellen Grenzen von Flugzeugen liegen. Eine weitaus größere Gefahr geht dagegen im Laufraum in der Regel von Fluggästen aus: Erst zuletzt musste ein Flugzeug landen, weil ein Passagier randaliert hatte.