Tropennächte kommen - so gefährlich ist die nächtliche Hitze für die Gesundheit

Die Hitze legt sich aktuell wie ein Schleier über Deutschland. Jetzt folgt die nächste Eskalationsstufe: Tropennächte. Experten warnen bestimmte Orte.

Dortmund - Es wird immer heißer in Deutschland, demnächst auch in der Nacht. Laut Deutschem Wetterdienst stehen uns nun sogenannte "Tropennächte" bevor. Besonders betroffen seien größere Städte und Ballungszentren sowie Hanglagen der Mittelgebirge, berichtet RUHR24.de*.

Aber was ist eine Tropennacht eigentlich? Laut einer Definition des DWD handelt es sich dabei um Nächte, in denen die Lufttemperatur nicht unter 20 Grad Celsius sinkt. Gemessen wird zwischen 18 Uhr und 6 Uhr am Folgetag. Bis zum 14. August, so eine erste Prognose, könnten die Tropennächte in Deutschland andauern. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.