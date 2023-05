Trotz Deutschlandticket – Greenpeace kritisiert Preise der öffentlichen Verkehrsmittel

Von: Kilian Bäuml

Ein Ranking der Umweltorganisation Greenpeace bewertet die Fahrkarten-Preise der Länder in Europa. Auch das Deutschlandticket wird als „längst nicht perfekt“ bezeichnet.

Frankfurt – Autofahren ist teuer. Das liegt vor allem daran, dass Benzin und Diesel immer mehr kosten. In den letzten zehn Jahren ist der Spritpreis um fast 40 Cent pro Liter gestiegen, wie aus einem Diagramm des ADAC hervorgeht. Der Anreiz, aus Kostengründen auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, ist laut der Umweltschutzorganisation Greenpeace trotzdem in den meisten Ländern Europas noch zu gering – denn die Tickets sind zu teuer.

Laut Greenpeace sind in vielen Ländern Europas die Preise für öffentliche Verkehrsmittel zu hoch. (Symbolbild) © Martin Wagner/Imago

Greenpeace bewertet die Preise der öffentlichen Verkehrsmittel europäischer Länder

Greenpeace verglich die Ticketpreise 30 europäischer Länder miteinander und erstellte daraus ein Ranking. Viele schnitten dabei nicht gut ab. Unter anderem diese Länder befinden sich auf den hinteren Plätzen:

Lettland und Norwegen mit 3/100 Punkten. Platz 28: Griechenland und Kroatien mit 2/100 Punkten.

Griechenland und Kroatien mit 2/100 Punkten. Platz 30: Bulgarien mit 0/100 Punkten.

Angesichts ihrer schlechten Platzierungen im Ranking ruft Greenpeace die Länder auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den öffentlichen Verkehr erschwinglicher zu machen. „Die meisten Länder können die Mehrwertsteuer auf öffentliche Verkehrsmittel senken“, heißt es in dem Bericht. Rechtlich sei eine Absenkung auf null Prozent machbar. Nach Greenpeace-Angaben verfährt Dänemark bereits so. Das Land erhielt im Ranking trotzdem nur wenige Punkte. Grund dafür ist das Ticketsystem, das als eins der kompliziertesten in Europa bewertet wurde.

Trotz Deutschlandticket – Deutschland nicht unter den Top drei im Ranking von Greenpeace

Deutschland kann sich aufgrund des frisch eingeführten Deutschlandtickets für 49 Euro im Monat weit vorne platzieren, doch für die Top drei reicht es nicht. „Das Deutschlandticket ist längst nicht perfekt, aber es rückt Bus und Bahn endlich dorthin, wo sie hingehören: in den Mittelpunkt einer nachhaltigen Mobilität“, sagte Marissa Reiserer, Mobilitätsexpertin bei Greenpeace. Immerhin rutscht Deutschland mit dem neuen Ticket nur knapp am Siegertreppchen vorbei und landet auf dem vierten Platz. Die besten Tickets Eurpas gibt es in Österreich, Malta und dem unangefochtenen Sieger: Luxemburg.

Malta mit 88/100 Punkten – laut Ranking sind nur die Fähre und Expressbusse kostenpflichtig. Platz 3: Österreich mit 81/100 Punkten – seit 2021 gibt es dort ein Klimaticket.

Österreich mit 81/100 Punkten – seit 2021 gibt es dort ein Klimaticket. Platz 4: Deutschland mit 69/100 Punkten – seit dem 1. Mai gilt hier das 49-Euro-Ticket.

Greenpeace kritisiert Preise der öffentlichen Verkehrsmittel – was berücksichtigt wurde

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob es landesweite Monats- oder Jahrestickets für alle oder fast alle öffentlichen Verkehrsträger gibt und was sie kosten, ob Rabatte für sozial benachteiligte Menschen gestattet werden und wie hoch die Mehrwertsteuer auf Fahrscheine ausfällt. Betriebszeiten und Taktung der Fahrten hingegen wurden nicht berücksichtigt.

Abgesehen von den Kosten sind auch Klimabewusstsein und Nachhaltigkeit Gründe, um vom Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Vor allem Autos stoßen viele Abgase aus. Das Statistische Bundesamt schreibt von 682 Millionen Tonnen CO₂, die durch die Verbrennung von Kraftstoffen im Straßenverkehr in Europa im Jahr 2020 ausgestoßen wurden. Die EU hat deshalb bereits das Aus für Verbrennermotoren zum Jahr 2035 beschlossen. (kiba/dpa)