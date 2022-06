Trotz Omikron-Welle: Manche Menschen bisher ohne Corona-Infektion

Viele Menschen haben sich bereits mit Corona infiziert. Einige blieben aber bisher verschont. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

In der Omikron-Welle haben sich nachweislich Millionen Menschen in Deutschland mit Sars-CoV-2 angesteckt. Manche Menschen hatten aber bisher noch nie ein positives Testergebnis. Woran das liegen kann, lesen Sie hier:

Berlin - Die Einschläge kamen immer häufiger und immer näher: Corona traf die Freunde, deren Kinder, die Großeltern, die meisten Arbeitskollegen. Bisher verschont gebliebenen Menschen konnte die eigene Corona-Ansteckung in den vergangenen Monaten oft nur noch als Frage der Zeit erscheinen. Manche haben aber selbst der gerade abflauenden Omikron-Welle mit Millionen Infizierten bundesweit standgehalten, sich also in über zwei Jahren Pandemie immer noch nicht wissentlich mit Sars-CoV-2 infiziert. Welche möglichen Gründe es dafür gibt, dass manche bisher kein Corona hatten, verrät fuldaerzeitung.de.

Wenn man Menschen fragt, die sich zu der Gruppe zählen, hört man eine ganze Reihe von Vermutungen über mögliche Ursachen: Härten regelmäßige lange U-Bahn-Fahrten womöglich ab, weil man immer wieder kleine Virusmengen abbekommt? Um es vorwegzunehmen: „Diese These fällt in das Reich der Spekulationen“, sagt der Essener Virologe Ulf Dittmer.