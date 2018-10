Brummi-Fahrer wacht 23 Kilometer entfernt auf – doch wo ist sein Lkw?

Völlig orientierungslos wacht ein Brummi-Fahrer in Ludwigshafen auf. Wo sein Lkw steht weiß er nicht – dafür trägt er eine fremde Jacke. Der verkaterte Fahrer wendet sich an die Polizei:

Ludwigshafen - Am Samstag ist ein 45-Jähriger mit seinem Lkw unterwegs und liefert Waren aus. Nach getaner Arbeit lotst ihn sein Navi zu einem ihm unbekannten Autohof. Um sich für die Arbeit zu belohnen, schaut der Mann in einer Gaststätte zu tief ins Glas. Was im Anschluss passiert, weiß keiner!

„Trucker-Hangover“

Am nächsten Tag wacht der Brummi-Fahrer völlig orientierungslos – und ohne seinen Lkw – in Ludwigshafen auf. Er trägt eine Jacke, die ihm nicht gehört. Wie er nach Ludwigshafen gekommen ist, weiß er nicht. Der verkaterte Mann wendet sich schließlich an die Polizei.

Auf dem Revier versucht man herauszufinden, wo der Lkw steckt. Die Polizisten versuchen die Fahrtroute des Lkw-Fahrers zu rekonstruieren – ohne Erfolg. Erst als die Beamten eine Landkarte auspacken, erinnert sich der Mann an ein kleines Detail...

