Trump-Anwalt Giuliani im neuen Borat-Film reingelegt - Irre Szene auf Hotelzimmer

Der Komiker Sacha Baron Cohen hat wieder zugeschlagen. Sein Opfer im neuen „Borat“-Film ist ausgerechnet ein Vertrauter von US-Präsident Donald Trump.

Sacha Baron Cohen veröffentlicht seinen neuen Film „Borat 2“ .

veröffentlicht seinen neuen Film . Kultfigur Borat reist von Kasachstan passend zur US-Wahl in die Vereinigten Staaten.

Auf einem Hotelzimmer wird ausgerechnet Trump-Anwalt Rudy Giuliani reingelegt.

New York - Vor der US-Präsidentschaftswahl am 3. November hat der Anwalt von Präsident Donald Trump für einen handfesten Skandal gesorgt. Rudy Giuliani ist offenbar auf einen Streich von Komiker Sacha Baron Cohen hereingefallen. Wie unter anderem der „Guardian“ und die Nachrichtenagentur AP berichten, ist Giuliani unfreiwillig in Cohens neuem Film „Borat 2“ zu sehen.

Leute zu provozieren, die Trump nahestehen, ist ein zentraler Aspekt des neuen Films, einer Fortsetzung von „Borat“ aus dem Jahr 2006. Damals reiste Baron Cohens Figur durch die USA und entblößte sexistische, rassistische und antisemitische Ansichten und Antworten von Ahnungslosen. Im neuen Film versucht Borat aus Kasachstan, seine Tochter als Geschenk an US-Vizepräsident Mike Pence zu übergeben.

Vor der US-Wahl 2020: Trump-Anwalt steckt seine Hand in seine Hose

Borats angebliche Tochter, gespielt von der Bulgarin Maria Bakalova, trifft sich in einem Hotelzimmer zu einem Interview mit Trump-Anwalt Giuliani. Dabei macht sie ihm Komplimente und gibt ihm mehrfach zu verstehen, wie sehr sie ihn bewundert. Sie fasst auch Giulianis Knie mehrmals an.

Nach dem Gespräch schlägt die junge Frau vor, einen Drink im Schlafzimmer der Suite zu nehmen. Dort entfernt sie dem 76-Jährigen das Mikrofon und zieht dabei sein Hemd aus der Hose. Er sagt ihr, sie solle ihm ihre Nummer und Adresse geben und klopft ihr auf die Hüfte. Danach lehnt er sich in dem Bett zurück und steckt seine Hand in seine Hose. Borat unterbricht den Moment, stürmt ins Zimmer und ruft: „Sie ist 15. Sie ist zu alt für dich.“ Versteckte Kameras zeichneten das Geschehen heimlich auf. Wie die Szene endet, ist noch geheim.

Here’s the full Rudy Giuliani clip from Borat.



Judge for yourself...pic.twitter.com/CQHzI23GFb — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 23, 2020

Neuer Borat-Film: Trump-Anwalt spricht von „Fake News“

Giuliani wies schon vor dem Start des Films am Freitag die Unterstellung einer sexuellen Absicht von sich. „Das Borat-Video ist ein komplettes Lügenmärchen. Ich habe mein Hemd reingesteckt, nachdem das Aufnahmegerät abgenommen worden ist“, schrieb er auf Twitter. „Zu keiner Zeit vor, während oder nach dem Interview habe ich mich unangemessen verhalten. Sollte Sacha Baron Cohen etwas anderes implizieren, ist er ein eiskalter Lügner.“

In seinem wöchentlichen Radioprogramm auf WABC sprach Giuliani von einem „Anschlag“. „Ich steckte mein Hemd rein, ich versichere Ihnen, das war alles, was ich getan habe“, sagte er. Ihm sei klar geworden, dass er reingelegt werde, als die Frau ihn fragte, ob er eine Massage wolle.

„Mir wurde erst später klar, dass es Sacha Baron Cohen gewesen sein musste. Ich dachte an all die Leute, die er zuvor getäuscht hatte, und ich fühlte mich gut, weil er mich nicht drankriegte“, sagte der ehemalige New Yorker Bürgermeister weiter. Er fügte hinzu, er sei „ein Fan einiger seiner Filme“.