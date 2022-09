Tschad: Geschichte, Politik, Bevölkerung und Geografie

Eine Vegetationszone im Tschad ist die Sahara-Wüste. © IMAGO / Michael Runkel

Tschad ist ein Binnenstaat in Zentralafrika. Der Staat wird stark autoritär regiert und gilt als eines der korruptesten Länder der Welt. Ein Großteil der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze – trotz wichtiger Bodenschätze wie Erdöl.

N‘Djamena – Der 1,3 Millionen Quadratkilometer große Binnenstaat Tschad ist von Nord bis Süd in drei verschiedene Vegetationszonen eingeteilt – von der Sahara-Wüste bis in die Fechtsavanne. Doch auch in der Bevölkerung gibt es ein Gefälle – jedoch in ethnischer Hinsicht. Während der Norden eher arabisiert ist, leben im Süden des Landes christlich geprägte Schwarzafrikaner. Ein Umstand, der in den letzten Jahrzehnten immer wieder zu Bürgerkriegen und innenpolitischen Konflikten geführt hat.

Tschad: Frühgeschichte und große Reiche

Tschad ist reich an archäologischen Stätten. Ein drei Millionen Jahre alter Unterkiefer, der 1993 entdeckt worden war, lässt darauf schließen, dass hier bereits die Anfänge einer vormenschlichen Entwicklung stattfanden. Felszeichnungen sowie weitere Artefakte zeugen davon, dass im Tschad während des 7. Jahrtausends vor Christus noch günstige ökologische Bedingungen vorhanden waren und das Gebiet bereits von Menschen bewohnt war. Der Ursprung der Bevölkerung ist aber immer noch unklar.

Ab dem 9. Jahrhundert entstanden vor allem im nördlichen Gebiet des heutigen Tschad immer wieder neue Königreiche – vermutlich auch unter dem Einfluss arabischer Einwanderer. Eines der wichtigsten war das Reich von Kanem-Bornu (im Nordosten des Tschadsees), das etwa 1.000 Jahre existierte. Im 15. Jahrhundert entstand das Sultanat Baguirmi im Südosten des Tschad. Und im 16. Jahrhundert bildete sich noch das Reich der Wadai hervor. Eine wichtige Grundlage für alle Reiche bildete der Transsaharahandel.

Tschad: Französische Kolonialzeit

1891 unternahmen die Franzosen militärische Expeditionen gegen die Königreiche im Tschad. Aus der Schlacht bei Kousséri ging die europäische Kolonialmacht schließlich als Sieger hervor. 1920 erhielt das Land den Status einer Kolonie, wurde aber innerhalb des französischen Kolonialreichs stark vernachlässigt. Im Süden des Landes war die Herrschaft vor allem geprägt durch die Verpflichtung zur Zwangsarbeit und Zwangsrekrutierung der Bevölkerung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1958 die Kolonie Französisch-Äquatorialafrika, zu der auch Tschad gehörte, aufgelöst. Tschad blieb zunächst noch autonomes Mitglied der „Französischen Gemeinschaft“, dennoch wurde von den bereits entstandenen Parteien im Land – wie der Tschadischen Fortschrittspartei (PPT) – der Ruf nach Unabhängigkeit lauter. Am 11. August 1960 wurde das Land unter seinem ersten Präsidenten François Tombalbaye formal unabhängig.

Tschad seit der Unabhängigkeit

Tombalbaye errichtete bald schon einen Einparteienstaat, ging hart gegen seine politischen Gegner vor und regierte das Land stark diktatorisch. Während Frankreich auf Tombalbayes Seiten stand, wurden Rebellen aus dem benachbarten Sudan aktiv, um den Präsidenten zu stürzen. Es kam zu einem Bürgerkrieg, in den auch Libyen und Algerien um die Grenzgebiete kämpften. Nachdem Tombalbaye 1975 gestürzt und ermordet worden war, kam unter General Félix Malloum eine Militärregierung an die Macht. Doch die innenpolitischen Konflikte hielten weiterhin an. Unter der Herrschaft des FROLINAT-Rebellen Hissène Habré wurden die Volksgruppen der Sara, Hadjerai und Zaghawa verfolgt und getötet.

Erst 1990 kam es zu einer politischen Wende, als Idriss Déby die Macht im Tschad übernahm. Er verhalf dem Staat zu einer neuen Verfassung und ließ wieder mehrere Parteien zu. Auch der Terrorgruppe Boko Haram sagte er den Kampf an. Von 2005 bis 2010 wurde der Tschad von einem weiteren Bürgerkrieg heimgesucht, an dem gleich mehrere Rebellengruppen beteiligt waren. Déby war von 1990 bis 2021 Präsident des Landes, regierte das Land aber ebenfalls autokratisch. Nach einem Truppenbesuch der Frontlinie im Norden erlag er nach Kampfhandlungen schweren Verletzungen, nachdem Gegner aus Libyen in den Tschad eingedrungen waren. Sein Sohn wurde nach seinem Tod zum Chef der militärischen Übergangsregierung ernannt.

Tschad: Das politische System

Der Tschad ist laut Verfassung vom 14. April 1996 ist eine präsidiale Republik mit einem Mehrparteiensystem. Die Verfassung wurde zuletzt 2018 noch einmal überarbeitet, wodurch der Präsident als Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber der Armee mit beinahe uneingeschränkten exekutiven Vollmachten ausgestattet wurde. Ein Ministerrat übt die Exekutive unter der Leitung des Präsidenten aus. Das Amt des Premierministers wurde damit abgeschafft. Der Präsident wird auf sechs Jahre direkt gewählt.

Nach dem Tod von Déby trat allerdings eine Übergangscharta in Kraft. Sein Sohn löste die Nationalversammlung auf. Diese bestand bis dato aus einem Zweikammerparlament: Die Nationalversammlung mit 188 Abgeordneten und der Senat, der allerdings noch nicht etabliert war. Die derzeit dominierende Regierungspartei ist die Patriotische Wohlfahrtsbewegung MPS (Mouvement Patriotique du Salut). Mit unterschiedlichen Begründungen wurden seit 2015 allerdings die Parlamentswahlen immer wieder verschoben.

Der Tschad gilt als instabiler Staat. Die Korruption ist weit verbreitet (es besitzt im internationalen Ranking des Korruptionswahrnehmungsindex die schlechtesten Werte) und innenpolitisch ist das Land stark vom Nord-Süd-Gegensatz geprägt. Die im Norden lebenden islamisch-arabisierten Ethnien fühlen sich gegenüber der schwarzafrikanisch-christlichen Bevölkerung im Süden stark benachteiligt.

Tschad: Fakten im Überblick

Hauptstadt: N‘Djamena

Amtssprache: Arabisch und Französisch

Fläche: 1.284.000 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 16,4 Millionen (Stand 2020)

Währung: CFA-Franc BEAC (XAF)

Verwaltungsgliederung: 23 Provinzen

Religion: Islam (58,4 %), Christen (34,6 %), Anhänger traditioneller afrikanischer Religionen (4,0 %)

Tschad: Sprachen und Bevölkerung

Im Tschad werden über 120 Sprachen und Dialekte gesprochen. Dabei hat das Arabische eine wichtige Bedeutung: Etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung spricht es als Mutter- oder Zweitsprache. Es hat gemeinsam mit dem Französischen, das allerdings nur von einer gebildeten Minderheit gesprochen wird, den Status der offiziellen Amtssprache. Knapp zwei Drittel der Bevölkerung sprechen Sudansprachen (wie die Sprache Sara), 14 Prozent beherrschen tschadische Sprachen und auf 6,5 Prozent entfallen noch Saharanische Sprachen.

Das Land besitzt fast 200 verschiedene Ethnien. Die im Süden lebenden Angehörigen der Sara bilden mit etwa 2,8 Millionen Angehörigen die größte Volksgruppe. Dahinter folgend die (Tschad-)Araber, die Kanembou/Bornu/Buduma, die Wadai/Maba/Massalit/Mimi, die Gorane und die Massa/Musseje/Musgum. Im Grenzgebiet zu Nigeria sind auch noch Angehörige der Hausa anzutreffen. Im Norden leben vor allem Nomaden und Halbnomaden. Etwa 9 Prozent der Gesamtbevölkerung sind Sudanaraber. Die arabisierten Gruppen stellen insgesamt 38 Prozent der Bevölkerung.

Tschad: Geografie und Städte

Der Tschad liegt in Zentralafrika und grenzt im Norden an Libyen, im Osten an den Sudan, im Süden an die Zentralafrikanische Republik und im Westen an Niger, Nigeria und Kamerun. Das Land ist in drei Vegetationszonen unterteilt: Im Norden befindet sich die Wüste Sahara. Die Mitte des Landes ist von der semitrockenen Sahelzone geprägt und im Süden befindet sich die Feuchtsavanne, in der auch Landwirtschaft betrieben werden kann. Den größten Teil der Republik umfasst das Tschadbecken, das rund um den Tschadsee liegt.

Die größten Städte in Tschad im Überblick

1 N’Djamena: 951.418 Einwohner, Region Ville de N‘Djamena

Tschad: Wissenswertes zum Land

Der Tschad zählt wirtschaftlich gesehen zu den ärmsten Ländern der Erde. Gründe dafür liegen nicht nur in der instabilen politischen Lage und der hohen Korruption, auch Misswirtschaft, eine schlechte Infrastruktur und Dürren haben bislang die Entwicklung des Landes stark ausgebremst. Dabei besitzt es wichtige Bodenschätze wie Erdöl, Uran, Bauxit und Gold. Die Gewinne aus der Erdölförderung sind aber ungleich verteilt. 38 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Die meisten Menschen leben in der Landwirtschaft, wo Baumwolle immer noch an oberster Stelle steht. Aber auch Erdnüsse und Zuckerrohr werden ins Ausland verkauft. Viele Produkte decken allerdings gerade mal den Eigenbedarf.